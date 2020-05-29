Из-за чего произошла стрельба в Броварах: полиция раскрыла причину перестрелки

Полиция заявляет, что стрельба в Броварах (Киевская область) произошла из-за распределения пассажиропотока между перевозчиками.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области, передают Українськi Новини.

"После проведения первоочередных следственных действий подтвердилась информация, что стрельба в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока", - сказано в нем.

Установлено, что по направлению "Бровары - Киев" работает маршрут №701, который обслуживает броварское ООО "Союзавто", и маршрут №706 ООО "Евроавтоальянс", владельцами которого являются предприниматели из Киева.

Во время проведения оперативных мероприятий полиция установила, что правонарушители приехали с оружием в Бровары 29 мая в период с 6:30 до 7:00 со стороны Киева.

На данный момент задержаны 24 участника происшествия.

По данному полиция расследует четыре уголовных производства.

Как сообщали Українськi Новини, в конфликте участвовали около 100 человек.

Ранее в сети появилось видео стрельбы в Броварах.