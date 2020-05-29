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29 мая 2020, пятница, 22:22 118
Силовые структуры 2020-05-29T22:30:01+03:00
Українські Новини
Следствию известны заказчики перестрелки в Броварах, - Геращенко

Следствию известны заказчики перестрелки в Броварах, - Геращенко

Ольга Фандорина
Стрельба, Бровары, Антон Геращенко, Перестрелка в Броварах, Стрельба в Броварах
Перестрелка в Броварах. Фото: Facebook/Ігор Сапожко
Перестрелка в Броварах. Фото: Facebook/Ігор Сапожко

Следствию известны заказчики перестрелки в Броварах.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

"Я в интересах следствия не стал бы называть сейчас фамилии, но я могу сказать, что они нам известны", - сказал Геращенко.

Геращенко назвал стрельбу в городе "разборкой крышевальщиков".

Он отметил, что год назад мэр Броваров просил администрацию не проводить тендер на перевозки из Броваров в Киев, потому что это прибыльный маршрут и это может привести к конфликтам.

Однако тендер состоялся, и перевозчики вступили в конфликт.

Геращенко рассказал, что жители Винницы за сумму около 800 грн приехали в Бровары, чтобы создать "массовку" во время встречи перевозчиков.

Замминистра подчеркнул, что, скорее всего, перестрелки изначально не было в планах, однако участники встречи все же использовали оружие.

Как сообщали Українськi Новини, следователи по данному факту начали 3 уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Мэр Броваров, Игорь Сапожко считает, что перестрелка в городе произошла из-за отсутствия диалога между местными органами власти и Киевской областной администрацией. Городские власти неоднократно обращались к КОГА для утверждения нового маршрута с Торгмаш до метро Лесная через Окружную дорогу. Но областная администрация вместо этого создала другой маршрут, который полностью повторяет уже существующий.

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