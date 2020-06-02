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02 июня 2020, вторник, 16:51 11
Силовые структуры 2020-06-02T17:00:02+03:00
Українські Новини
Стрельбу на рынке в Одессе начала расследовать полиция

Стрельбу на рынке в Одессе начала расследовать полиция

Ольга Фандорина
Одесса, Стрельба, Рынок, Стрельба в Одессе, 7 километр
Полиция на месте стрельбы. Фото: Думская
Полиция на месте стрельбы. Фото: Думская

Полиция начала расследовать стрельбу на промтоварном рынке в Одессе, в которой были ранены 2 человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Утром на промтоварном рынке неизвестные лица в масках зашли в магазин тканей, устроили погром со стрельбой, избили работников и скрылись с места происшествия на двух микроавтобусах. Для установления места нахождения и задержания этих лиц в действие был введен оперативный план "Перехват", - сказано в нем.

В результате стрельбы ранения получили двое мужчин, они доставлены в больницу.

"Работники торгового заведения, понимая, что до этого у них был конфликт из-за места парковки автомобилей с соотечественниками, которые также торгуют тканями на рынке, вооружились пистолетом для стрельбы резиновыми пулям и битами и пошли к их магазину, где разбили окна", - сказано в сообщении.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, прекратили противоправные действия и доставили в отделение полиции 10 человек.

На данный момент событие квалифицировано по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех участников преступления.

Напомним, ранее в сети появилось видео перестрелки, которая произошла утром 29 мая в Броварах Киевской области с участием около сотни человек. В результате инцидента задержаны 10 человек.

26 мая в Киеве на Печерске во время перестрелки ранили мужчину, его госпитализировали.

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