Поліція затримала ще 13 учасників перестрілки у Броварах під Києвом

Поліція затримала ще 13 учасників перестрілки у Броварах Київської області. Станом на 1 червня затриманих було 20.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"В Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом "Виха", або "Журавель". Встановлено, що саме вони "виступили" з боку місцевих перевізників. Всім оголошено підозру у бандитизмі і замах на умисне вбивство. Вилучено зброю і боєприпаси. Наздоженемо всіх!" - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Наразі 13 зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу, ще 2 після перестрілки з тілесними ушкодженнями перебувають в лікарні.

Зазначено, що їм оголошено про підозру у бандитизмі і замаху на умисне вбивство двох і більше осіб.

Під час проведення 20 обшуків за місцями їх проживання працівники поліції виявили зброю (3 гладкоствольних рушниці, автомат, 3 пістолета), патрони, гранати, рації, біноклі, балаклави, наркотики.

Також поліцейські вилучили 8 автомобілів преміум-класу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу.

Тривають заходи щодо встановлення та затримання всіх учасників збройного конфлікту.

Також за фактом стрілянини у Броварах поліція проводить досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу), ст. 15 (замах на злочин), ч 2 ст 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 1 травня Броварський суд заарештував вже 20 осіб, затриманих під час стрілянини у Броварах Київської області, на 60 днів арешту без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше повідомили причини перестрілки, яка сталася вранці 29 травня у Броварах Київської області через розподіл пасажиропотоку між приватними перевізниками.

Тим часом, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про те, що слідству відомі замовники перестрілки в Броварах.