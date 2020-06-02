Количество новых случаев COVID-19 в Украине уменьшается второй день подряд

1 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 328 до 24 340, количество умерших от заболевания увеличилось на 9 человек до 727 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев заболевания 1 июня снизилось на 3,5%, новых летальных случаев - на 10%. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини. "По состоянию на 2 июня в Украине 24 340 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 727 летальных, 10 078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев", - говорится в сообщении. За сутки выздоровели 388 человек. Таким образом, 1 июня показатель новых заболевших за сутки стал меньше, чем выздоровевших - 328 против 388. Количество новых случаев заболевания 1 июня составило 1,4% от общего количества заболевших на 31 мая. Распространение коронавируса в Украине по данным на утро 2 июня. Инфографика: Министерство здравоохранения За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (3 410), в Киеве (3 071) и Ривненской области (1 823). Во Львовской области зафиксировано 1 734 случая коронавирусной инфекции, в Киевской - 1 623 случая, в Ивано-Франковской области - 1 442 случая, в Закарпатской - 1 216, в Тернопольской - 1 180, в Харьковской - 1 105, в Винницкой - 1 029, в Днепропетровской - 943, в Волынской - 942, в Одесской - 896, в Житомирской - 776, в Кировоградской - 516, в Хмельницкой - 458 случаев. 450 случаев выявлено в Запорожской области, 411 случаев - в Черкасской, 294 случая - в Николаевской, 271 случай - в Полтавской области, 178 случаев - в Херсонской, 188 случаев - в Черниговской, 173 случая - в Сумской, 164 случая - в Донецкой и 47 случаев - в Луганской области. Карта распространения коронавируса в Украине по состоянию на 2 июня. Скриншот: tk.media Как защититься от коронавируса: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья Как сообщали Українські Новини, количество новых случаев коронавируса продолжает падать и в Киеве. Ранее врач-вирусолог Евгения Менжулина рассказала о профилактике коронавируса, а также о том, что делать после контакта с больным.