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02 июня 2020, вторник, 09:52 75 Инфографика
Общество 2020-06-02T10:00:01+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев COVID-19 в Украине уменьшается второй день подряд

Количество новых случаев COVID-19 в Украине уменьшается второй день подряд

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, Профилактика коронавируса, Распространение коронавируса, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

1 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 328 до 24 340, количество умерших от заболевания увеличилось на 9 человек до 727 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев заболевания 1 июня снизилось на 3,5%, новых летальных случаев - на 10%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 2 июня в Украине 24 340 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 727 летальных, 10 078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев", - говорится в сообщении.

За сутки выздоровели 388 человек.

Таким образом, 1 июня показатель новых заболевших за сутки стал меньше, чем выздоровевших - 328 против 388.

Количество новых случаев заболевания 1 июня составило 1,4% от общего количества заболевших на 31 мая.

Распространение коронавируса в Украине по данным на утро 2 июня. Инфографика: Министерство здравоохраненияРаспространение коронавируса в Украине по данным на утро 2 июня. Инфографика: Министерство здравоохранения

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (3 410), в Киеве (3 071) и Ривненской области (1 823).

Во Львовской области зафиксировано 1 734 случая коронавирусной инфекции, в Киевской - 1 623 случая, в Ивано-Франковской области - 1 442 случая, в Закарпатской - 1 216, в Тернопольской - 1 180, в Харьковской - 1 105, в Винницкой - 1 029, в Днепропетровской - 943, в Волынской - 942, в Одесской - 896, в Житомирской - 776, в Кировоградской - 516, в Хмельницкой - 458 случаев.

450 случаев выявлено в Запорожской области, 411 случаев - в Черкасской, 294 случая - в Николаевской, 271 случай - в Полтавской области, 178 случаев - в Херсонской, 188 случаев - в Черниговской, 173 случая - в Сумской, 164 случая - в Донецкой и 47 случаев - в Луганской области.

Карта распространения коронавируса в Украине по состоянию на 2 июня. Скриншот: tk.mediaКарта распространения коронавируса в Украине по состоянию на 2 июня. Скриншот: tk.media

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, количество новых случаев коронавируса продолжает падать и в Киеве.

Ранее врач-вирусолог Евгения Менжулина рассказала о профилактике коронавирусаа также о том, что делать после контакта с больным.

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