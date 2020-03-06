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06 марта 2020, пятница, 13:18 882
Президент 2020-03-06T13:20:07+02:00
Українські Новини
Хочу понять все проблемы, — Зеленский собирается в тур по областям Украины

Хочу понять все проблемы, — Зеленский собирается в тур по областям Украины

Кира Молчанова
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Владимир Зеленский в Раде. Скриншот: трансляция
Владимир Зеленский в Раде. Скриншот: трансляция

Президент Владимир Зеленский, который недавно посетил с рабочим визитом Полтавскую область, намерен в ближайшие месяцы посетить все области Украины.

Об этом он сообщил журналистам в Полтаве, передают Українськi Новини.

"Сегодня наша задача — я хочу посетить, и посещу, в ближайшие месяцы все области Украины. Хочу понять все проблемы, увидеть своими глазами... Если честно, чтобы понять существующие проблемы необходимо общаться с людьми не по телефону, не в соцсетях, а смотреть в глаза. Если мы не будем так встречаться, то, думаю, глубину любой проблемы мы не поймем", — сказал он.

Зеленский добавил, что решать эти проблемы будет новый Кабинет Министров.

25 октября в Украине должны состояться очередные местные выборы.

Как сообщали Українськi Новини, в Полтаве Зеленский выступил за то, чтобы иностранные лидеры, которые приезжают в Украину с официальными визитами, принимались не только в Киеве, но и в других городах.

У Президента Украины Владимира Зеленского шесть советников: по состоянию на 26 февраля 2020 единственным штатным советником Владимира Зеленского является Руслан Демченко. Кроме него на правах советников вне штата Президента Украины консультируют еще пять человек. Это — Эндрю Роман Мак, Гео Лерос, Олег Устенко, Игорь Новиков и Михаил Радуцкий.

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