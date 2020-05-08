подписаться на рассылку
26.65 27
28.6 29.16
˟
  • Новости
  • Политика
  • Президент
  • Зеленский по случаю Дня памяти призвал не забывать о последствиях ненависти, агрессии и идеологии господства нации
08 мая 2020, пятница, 15:16 61
Президент 2020-05-08T15:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленский по случаю Дня памяти призвал не забывать о последствиях ненависти, агрессии и идеологии господства н

Зеленский по случаю Дня памяти призвал не забывать о последствиях ненависти, агрессии и идеологии господства нации

Валерия Драгомирова
Вторая мировая война, День памяти и примирения, Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня памяти и примирения 8 мая призвал не забывать о последствиях ненависти, агрессии и идеологии господства нации, а также о подвиге предков для того, чтобы украинцы могли жить в современном мире.

Об этом он сказал в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Сегодня, в День памяти и примирения, мы преклоняемся перед всеми, кто защищал мир от нацизма, защищал родную украинскую землю и погиб во Второй мировой войне. Мы отмечаем подвиг украинского народа и его взнос в победу антигитлеровской коалиции... Мы чтим память всех ветеранов, которые противодействовали нацистам, всех подпольщиков, военнопленных, остарбайтеров, пленных концлагерей, детей войны и каждого, кто пострадал от нацистской оккупации", - отметил глава государства.

Президент процитировал воспоминания участников Второй мировой войны и напомнил, что за 6 лет войны погибли более 8 млн украинцев - практически каждый пятый.

"Мы все, и особенно молодое поколение, рады жить в мире, где господствует уважение и равенство, где нет места ксенофобии и расизму. И мы не имеем права забыть, какую цену заплатили наши предки, чтобы украинцы могли жить в таком мире... Мы должны помнить, к чему приводит ненависть, агрессия и безумная идеология о мировом господстве одной нации", - подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что после Второй мировой войны слова "никогда снова" должны быть не только формальностью.

"Посмотрите сегодня фотографии своих дедушек, бабушек, прадедов и прабабушек. Перечитайте их письма. И без лишних пафоса и помпы, про себя, в душе, просто скажите им "Спасибо". Поверьте, они услышат. И будут знать, что мы помним", - призвал он.

Президент также вспомнил, что сегодня украинцы также мужественно защищают государство, суверенитет и территориальную целостность ради долгожданного мира, процветания независимой Украины и будущих поколений.

Видеообращение он записал в мемориальном комплексе "Украина - освободителям" в поселке Меловое (Луганская область) - самом восточном населенном пункте в Украине на границе с Россией.

Неподалеку от этого места расположено село Пивневка, которое стало первым населенным пунктом, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистских оккупантов с украинской земли.

"На этом месте уже вскоре мы восстановим символ нашей памяти. Памяти всех, кто погиб за Украину", - сообщил Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, в День памяти и примирения Зеленский в Луганской области на границе с Россией почтил память погибших во Второй мировой войне.

Кабинет Министров не намерен проводить массовые мероприятия в День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая.


Больше новостей о: Вторая мировая война День памяти и примирения Владимир Зеленский

В Киеве после падения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось
Ослабление карантина в Киеве начнется 12 мая. Что разрешат
Новости
В ОРДЛО занижают статистику коронавируса в 2,5 раза, - Минреинтеграции 16:00
Коломойский воюет с Ахметовым за цену на электроэнергию, — Фурса 15:57
С начала года убытки АО "Николаевгаз" уже составили 91 млн гривен 15:50 Пресс-релиз
Дания ослабит карантинные меры с 8 июня 15:48
В Киеве начнут отключать горячую воду из-за гидравлических испытаний с 12 мая 15:47
больше новостей
Индексация пенсий в Украине: когда, кому и на сколько повысят выплаты в 2020 05:50
Мокрый снег, похолодание и сильные дожди с ветрами. Прогноз погоды на 7 мая 21:00
Подозреваемой в угрозах Зеленскому Зверобой не продлили личное обязательство 08:59
Ослабление карантина: с 11 мая музеи откроют с ограничениями, библиотеки работать не будут 20:00 Дополнено
Гривна резко подскочила. Курсы валют на сегодня 05:30
больше новостей
США обвинили Россию в распространении фейков о лаборатории Украины, где хранятся возбудители болезней 21:28
Берлин заявил об однозначной ответственности Германии за развязывание войны, хотя Зеленский считает иначе 11:59
Разумков и Стефанчук в апреле получили по 89,2 тысячи гривен зарплаты и "депутатских" 15:23 Документ
В Запорожье суд постановил, что огород – не общественное место. Маску можно не надевать 06:11
Индексация пенсий в Украине: когда, кому и на сколько повысят выплаты в 2020 05:50
больше новостей
Кабмин установил, что ограничения по зарплате не касаются военных и медиков
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok