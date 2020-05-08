Зеленский по случаю Дня памяти призвал не забывать о последствиях ненависти, агрессии и идеологии господства нации

Зеленский по случаю Дня памяти призвал не забывать о последствиях ненависти, агрессии и идеологии господства н

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня памяти и примирения 8 мая призвал не забывать о последствиях ненависти, агрессии и идеологии господства нации, а также о подвиге предков для того, чтобы украинцы могли жить в современном мире.

Об этом он сказал в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Сегодня, в День памяти и примирения, мы преклоняемся перед всеми, кто защищал мир от нацизма, защищал родную украинскую землю и погиб во Второй мировой войне. Мы отмечаем подвиг украинского народа и его взнос в победу антигитлеровской коалиции... Мы чтим память всех ветеранов, которые противодействовали нацистам, всех подпольщиков, военнопленных, остарбайтеров, пленных концлагерей, детей войны и каждого, кто пострадал от нацистской оккупации", - отметил глава государства.

Президент процитировал воспоминания участников Второй мировой войны и напомнил, что за 6 лет войны погибли более 8 млн украинцев - практически каждый пятый.

"Мы все, и особенно молодое поколение, рады жить в мире, где господствует уважение и равенство, где нет места ксенофобии и расизму. И мы не имеем права забыть, какую цену заплатили наши предки, чтобы украинцы могли жить в таком мире... Мы должны помнить, к чему приводит ненависть, агрессия и безумная идеология о мировом господстве одной нации", - подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что после Второй мировой войны слова "никогда снова" должны быть не только формальностью.

"Посмотрите сегодня фотографии своих дедушек, бабушек, прадедов и прабабушек. Перечитайте их письма. И без лишних пафоса и помпы, про себя, в душе, просто скажите им "Спасибо". Поверьте, они услышат. И будут знать, что мы помним", - призвал он.

Президент также вспомнил, что сегодня украинцы также мужественно защищают государство, суверенитет и территориальную целостность ради долгожданного мира, процветания независимой Украины и будущих поколений.

Видеообращение он записал в мемориальном комплексе "Украина - освободителям" в поселке Меловое (Луганская область) - самом восточном населенном пункте в Украине на границе с Россией.

Неподалеку от этого места расположено село Пивневка, которое стало первым населенным пунктом, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистских оккупантов с украинской земли.

"На этом месте уже вскоре мы восстановим символ нашей памяти. Памяти всех, кто погиб за Украину", - сообщил Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, в День памяти и примирения Зеленский в Луганской области на границе с Россией почтил память погибших во Второй мировой войне.

Кабинет Министров не намерен проводить массовые мероприятия в День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая.



