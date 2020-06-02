На горе Поп Иван в Карпатах лежит снег во второй день лета

По состоянию на 06:00, 2 июня, в Карпатах облачно, а на горе Поп Иван Черногорский лежит плотный снежный покров и очень холодно. Об этом говорится в сообщении Черногорсокого горного поисково-спасательного поста в Facebook. "По состоянию на 06:15 2 июня на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер северный, северо-западный 13 м\/с. Температура воздуха -4 градуса", - сказано в сообщении спасателей. Снег в Карпатах. Фото: Facebook\/ Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Как сообщали Українські Новини, в Карпатах в конце мая выпало до 40 см снега. Ранее Карпаты засыпало снегом за неделю до лета. Тогда температура воздуха была +2°С, ветер юго-западный 7м\/с, ограниченная видимость до 70м.Также анализ спутниковых данных за 40 лет показал, что глобальное потепление на 8 % в десятилетие увеличило вероятность штормов третьей категории и выше с устойчивыми ветрами, превышающими 177 км\/ч.Тем временем синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.