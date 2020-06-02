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02 июня 2020, вторник, 12:22 1521
Жизнь 2020-06-02T14:00:02+03:00
Українські Новини
На горе Поп Иван в Карпатах лежит снег во второй день лета

На горе Поп Иван в Карпатах лежит снег во второй день лета

Валерия Драгомирова
Снег, Карпаты, Лето
Снег в Карпатах. Фото: Facebook/ Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Снег в Карпатах. Фото: Facebook/ Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

По состоянию на 06:00, 2 июня, в Карпатах облачно, а на горе Поп Иван Черногорский лежит плотный снежный покров и очень холодно.

Об этом говорится в сообщении Черногорсокого горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 06:15 2 июня на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер северный, северо-западный 13 м/с. Температура воздуха -4 градуса", - сказано в сообщении спасателей.  

Снег в Карпатах. Фото: Facebook/ Чорногірський гірський пошуково-рятувальний постСнег в Карпатах. Фото: Facebook/ Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Как сообщали Українські Новини, в Карпатах в конце мая выпало до 40 см снега

Ранее Карпаты засыпало снегом за неделю до лета. Тогда температура воздуха была +2°С, ветер юго-западный 7м/с, ограниченная видимость до 70м.

Также анализ спутниковых данных за 40 лет показал, что глобальное потепление на 8 % в десятилетие увеличило вероятность штормов третьей категории и выше с устойчивыми ветрами, превышающими 177 км/ч.

Тем временем синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

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