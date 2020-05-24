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24 мая 2020, воскресенье, 18:56 833
Общество 2020-05-24T20:15:01+03:00
Українські Новини
За неделю до лета Карпаты засыпало снегом

За неделю до лета Карпаты засыпало снегом

Надежда Комендантова
Снег, Карпаты, Снегопад, Гора Поп Иван, снегопад в мае
В Карпатах за неделю до лета выпал снег. Фото: Facebook
В Карпатах за неделю до лета выпал снег. Фото: Facebook

В то время как синоптики ожидают приход тепла в Украину только в июне, на Карпатах воцарилась настоящая зима. За неделю до наступления лета гору Поп Иван Черногорский замело снегом.

Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 13:15 24.05.2020 в г. Поп Иван Черногорский температура воздуха +2°С, ветер юго-западный 7м / с, снег, ограниченная видимость до 70м", - говорится в сообщении.

В Карпатах за неделю до лета выпал снег. Фото: FacebookВ Карпатах за неделю до лета выпал снег. Фото: Facebook

Напомним, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями. Также анализ спутниковых данных за 40 лет показал, что глобальное потепление на 8 % в десятилетие увеличило вероятность штормов третьей категории и выше с устойчивыми ветрами, превышающими 177 км/ч.

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