В Карпатах в конце мая выпало до 40 см снега

В то время, как в Украине не утихают дожди, в Карпатах снова идет снег. Во вторник, 26 мая, на горе Поп Иван в Ивано-Франковской снега намело до 40 сантиметров. Об этом сообщается на странице Черногорского поисково-спасательного поста в Facebook. Сообщается, что по состоянию на 09:30 26 мая в высокогроье Карпат выпало 10-15 сантиметров снега, местами намело до 30-40 см. Утром температура воздуха составляла -2 градуса, ветер северо-западный, около 5 м\/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 50 метров. Снег в Карпатах. Фото: Facebook\/Черногорский поисково-спасательный пост Напомним, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями. Ранее Карпаты засыпало снего мза неделю до лета. Тогда температура воздуха была +2°С, ветер юго-западный 7м\/с, ограниченная видимость до 70м. Также анализ спутниковых данных за 40 лет показал, что глобальное потепление на 8 % в десятилетие увеличило вероятность штормов третьей категории и выше с устойчивыми ветрами, превышающими 177 км\/ч.