Первый день лета не растопил снег в Карпатах

В первый день июня погода в Украине больше похожа на майскую: прохладно и сыро, но в Карпатах, на горе Поп-Иван и вовсе зима. 1 июня там падает снег и ноль градусов тепла.

Об этом в Facebook рассказал горный спасатель Василий Фицак.

"Поп-Иван. Черногора. В первый день календарного лета, думал будет хотя бы градус тепла. Но температура 0 ° и падает снег", — написал он.

Фицак также выложил фотографии заснеженных и обледенелых горных склонов.

Карпаты в снегу и льду. Фото: Facebook Vasyl Fitsak

Карпаты в снегу и льду. Фото: Facebook Vasyl Fitsak

Как сообщали Українські Новини, накануне в Карпатских горах выпал снег. На снеголавинной станции Пожежевская, в Ивано-Франковской области утром 31 мая на высокогорье шел мокрый снег и дождь.

В первый день лета, 1 июня, в Киеве облачно с прояснениями, северо-восточный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью +9 ... + 11 градусов, днем ​​+ 12 ... + 14 градусов.

В течение 31 мая – 1 июня, в связи со значительными дождями, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,5 – 1,5 м, на отдельных участках до 2 м (над уровнями на 8:00 29 мая), местами начальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий.