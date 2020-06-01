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01 июня 2020, понедельник, 10:54 18
Общество 2020-06-01T11:15:01+03:00
Українські Новини
Первый день лета не растопил снег в Карпатах

Первый день лета не растопил снег в Карпатах

Кира Молчанова
Снег, Карпаты, погода в Карпатах, Гора Поп Иван, Снег в Карпатах
Карпаты в снегу и льду. Фото: Facebook Vasyl Fitsak
Карпаты в снегу и льду. Фото: Facebook Vasyl Fitsak

В первый день июня погода в Украине больше похожа на майскую: прохладно и сыро, но в Карпатах, на горе Поп-Иван и вовсе зима. 1 июня там падает снег и ноль градусов тепла.

Об этом в Facebook рассказал горный спасатель Василий Фицак.

"Поп-Иван. Черногора. В первый день календарного лета, думал будет хотя бы градус тепла. Но температура 0 ° и падает снег", — написал он.

Фицак также выложил фотографии заснеженных и обледенелых горных склонов.

Карпаты в снегу и льду. Фото: Facebook Vasyl FitsakКарпаты в снегу и льду. Фото: Facebook Vasyl Fitsak

Карпаты в снегу и льду. Фото: Facebook Vasyl FitsakКарпаты в снегу и льду. Фото: Facebook Vasyl Fitsak

Как сообщали Українські Новини, накануне в Карпатских горах выпал снег. На снеголавинной станции Пожежевская, в Ивано-Франковской области утром 31 мая на высокогорье шел мокрый снег и дождь.

В первый день лета, 1 июня, в Киеве облачно с прояснениями, северо-восточный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью +9 ... + 11 градусов, днем ​​+ 12 ... + 14 градусов.

В течение 31 мая – 1 июня, в связи со значительными дождями, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,5 – 1,5 м, на отдельных участках до 2 м (над уровнями на 8:00 29 мая), местами начальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий.

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