Аномальная жара и засуха с ливнями: синоптики резко изменили прогноз погоды на лето

В то время, как после рекордно теплой зимы и жаркого засушливого начала весны ее последний месяц ожидается с аномальными перепадами температур и резкими сменами погоды, погода в Украине летом 2020 будет холодной и жаркой, сухой и дождливой одновременно. Однако синоптики предупреждают, что даже при комбинировании разных погодных условий, фермерам придется не легко. По данным синоптиков, такой необычный характер погоды вызван изменениями климата и влиянием человека на природу.

Климатолог Надежда Максименко объясняет: природа стремится к балансу, и если зима холодная, то лето должно быть жарким. Но все же, несмотря на аномально теплую зиму в этом году, лето вряд ли будет холодным, пишет "КП в Украине".

"Скорее всего, лето не будет жарким, но мы сейчас рассматриваем только опыт одного года. Баланс этой зимы могло поддерживать и прошлое лето, которое большей частью было все же нежарким, а июнь и август даже прохладными. И вот прошлое лето давало возможность предположить, что зима не будет очень холодной. Этим летом, судя по нынешней затяжной и не такой теплой, как обычно, весне, будет тепло, а холодов не предвидится", - говорит Надежда Максименко.

Как объясняет метеоролог Елена Смалюх, сложно предсказать однозначно, что лето будет постоянно жарким все три месяца.

"По долгосрочным прогнозам, лето должно быть с превышением среднемесячных температур, но это обобщенный прогноз. Это значит, что у нас будут и периоды с максимальными температурами, и могут быть периоды с прохладными температурами, которые нехарактерны для лета. То же самое с влажностью. Прогнозируется, что она будет немного ниже нормы, но это научный термин, а по факту, если мы возьмем, например, март, то в первой половине практически каждый день были осадки, а во второй половине было сухо, но исходя из среднего показателя в целом март вышел влажным. В летний период будут происходить конвективные явления, то есть при высоких температурах, прохождении атмосферных фронтов могут быть ливни, и какое-то количество осадков выпадет, метеостанция их зафиксирует, и на бумаге все будет неплохо, но это будут не те осадки, которые хотела бы получить земля", - говорит Елена.

Первый месяц лета, по прогнозу Леонида Горбаня, будет жарким, но обещает и деньки, позволяющие отдохнуть от духоты. В июле дожди ожидаются хорошие, но и ждем жарких дней. Согласно его прогнозу, последний месяц лета будет отмечен зноем, а вот дождями он не порадует.

Прогноз погоды на лето от народного синоптика.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара.

Кроме того, в Киеве за три дня выпала месячная норма осадков. После двух засушливых месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни.

Тем временем, по словам синоптиков, частые холодные периоды будут сменять редкие потепления не только в мае 2020, но и в течение всех летних месяцев.