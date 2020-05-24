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24 мая 2020, воскресенье, 05:50 5813 Инфографика
Жизнь 2020-05-24T07:30:10+03:00
Українські Новини
Ураганы, штормы и тропические циклоны: синоптики прогнозируют экстремальное лето

Ураганы, штормы и тропические циклоны: синоптики прогнозируют экстремальное лето

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Прогноз погоды, погода в Украине, погода летом
Лето Фото: pixabay
Лето Фото: pixabay

В то время, как синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями,  анализ спутниковых данных за 40 лет показал, что глобальное потепление на 8 % в десятилетие увеличило вероятность штормов третьей категории и выше с устойчивыми ветрами, превышающими 177 км/ч.

Изменение климата делает штормы более интенсивными и разрушительными. В Северной Атлантике, где активность ураганов возросла, штормы нанесли ущерб в десятки миллиардов долларов в Соединенных Штатах и Карибском бассейне.

Метеорологи считают, что другие факторы, помимо изменения климата, могли играть важную роль в увеличении интенсивности, сообщает Гисметео со сслыкой NY Times.

По мере того, как планета нагревается, ураганы и тропические циклоны должны становиться сильнее, более теплая вода обеспечивает больше энергии, которая питает штормы.

Моделирование климата уже давно показало увеличение сильных ураганов, поскольку потепление продолжается. Из-за относительно небольшого количества ураганов каждый год и сложности получения данных о скорости ветра и других характеристиках подтвердить теорию было непросто.

Прогноз погоды на все лето-2020 от народного синоптика. Коллаж: Сегодня.Прогноз погоды на все лето-2020 от народного синоптика. Коллаж: Сегодня.

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) использовали спутниковые снимки штормов по всему миру. В новом исследовании исследователи расширили набор данных на 11 лет, используя изображения с 1979 по 2017 год.

Некоторые ученые утверждают, что долгосрочная изменчивость температуры поверхности моря за десятилетия сыграла главную роль в росте штормовой активности в Северной Атлантике. Другие специалисты говорят, что обязательное сокращение выбросов серы в результате сжигания ископаемого топлива в течение последних нескольких десятилетий может влиять на температуру океана.

Исследование предполагает, что изменение климата будет играть долгосрочную роль в увеличении силы штормов в Северной Атлантике и в других местах.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют рекордно холодное завершение мая, а также что погода в Украине в июне не принесет летнего тепла, в целом погода в Украине летом будет солнечной — на смену холодному маю, по прогнозам синоптиков, все же придет теплый июнь.

Также в течение всех летних месяцев, в мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

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