Кабмин хочет ввести единый электронный билет для железной дороги и метро в Киеве, но подробностей не сообщает

Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал запуск единого электронного билета для железной дороги и метро в Киеве. Об этом он сообщил в своем канале в Telegram, передают Українськi Новини. "Работаем, чтобы в Киеве начал действовать единый электронный билет для железной дороги и метро. Старт уже скоро", - написал он. Другие подробности Криклий не уточнил. Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация потратила 504 млн гривен на внедрение электронного билета. С 1 июня в Украине возобновилось движение железнодорожных поездов дальнего следования и "Укрзализныця" в следующие несколько дней увеличит количество новых рейсов. В Киевском метрополитене вывели из оборота жетоны и выводят "зеленые карты". Жетонами можна было расплатиться до начала карантина, когда метро закрыли. Проездными можно воспользоваться — до марта 2021. Сейчас место жетонов заняли чеки с QR-кодом, а Е-билеты можно купить в кассах метрополитена. С их помощью можно так же экономить, как это делали с помощью "зеленых карт".