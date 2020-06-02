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  • Кабмин хочет ввести единый электронный билет для железной дороги и метро в Киеве, но подробностей не сообщает
02 июня 2020, вторник, 11:15 20
Транспорт 2020-06-02T11:18:17+03:00
Українські Новини
Кабмин хочет ввести единый электронный билет для железной дороги и метро в Киеве, но подробностей не сообщает

Кабмин хочет ввести единый электронный билет для железной дороги и метро в Киеве, но подробностей не сообщает

Кира Молчанова
Киев, Железная дорога, Метрополитен, Метро, Киевский метрополитен, Мининфраструктуры, Железнодорожное сообщение, QR-код, Е-билет, Владислав Криклий
Киевское метро
Киевское метро

Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал запуск единого электронного билета для железной дороги и метро в Киеве.

Об этом он сообщил в своем канале в Telegram, передают Українськi Новини.

"Работаем, чтобы в Киеве начал действовать единый электронный билет для железной дороги и метро. Старт уже скоро", - написал он.

Другие подробности Криклий не уточнил.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация потратила 504 млн гривен на внедрение электронного билета.

С 1 июня в Украине возобновилось движение железнодорожных поездов дальнего следования и "Укрзализныця" в следующие несколько дней увеличит количество новых рейсов.

В Киевском метрополитене вывели из оборота жетоны и выводят "зеленые карты". Жетонами можна было расплатиться до начала карантина, когда метро закрыли. Проездными можно воспользоваться — до марта 2021. Сейчас место жетонов заняли чеки с QR-кодом, а Е-билеты можно купить в кассах метрополитена. С их помощью можно так же экономить, как это делали с помощью "зеленых карт".

Больше новостей о: Киев Железная дорога Метрополитен Метро Киевский метрополитен Мининфраструктуры Железнодорожное сообщение QR-код Е-билет Владислав Криклий

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