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25 февраля 2020, вторник, 15:21 43
Общество 2020-02-25T15:35:43+02:00
Українські Новини
Переход на единый билет обошелся Киеву в полмиллиарда гривен

Переход на единый билет обошелся Киеву в полмиллиарда гривен

Таня Войтюк
электронный билет, Е-билет, Kyiv Smart Card, Билет, Метрополитен, Киевский метрополитен
Е-билет. Фото: Facebook/
Е-билет. Фото: Facebook/"Киевский метрополитен"

С апреля в киевском метро можно будет расплатиться только QR-кодом и Е-билетом, на внедрение которых Киевская городская государственная администрация потратила 504 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"Внедрение электронного билета стоило столице около 504 миллионов гривен. Поставщиков техники и услуг выбрали в рамках тендера через систему публичных электронных закупок Prozorro. Затраты на 1 единицу транспортного средства в Киеве составляют 206 тыс. гривен", - написано в нем со ссылкой на слова директора департамента информационно-коммуникационных технологий Юрия Назарова.

Директор департамента отмечает, что на обустройство аналогичного билета во Львове на 1 транспортное средство понадобилось 526,6 тыс. гривен, а в Харькове - 411 тыс. гривен.

Администрация заявляет, что весь общественный транспорт готов к запуску электронного билета 1 апреля.

В частности, было обустроено 1 326 единиц наземного транспорта и 359 турникетов метро, создано 4 тыс. точек продажи билета.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве появится новая система оплаты в транспорте.

Также в Киеве хотят построить две новые линии метро.

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