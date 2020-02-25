Переход на единый билет обошелся Киеву в полмиллиарда гривен

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"Внедрение электронного билета стоило столице около 504 миллионов гривен. Поставщиков техники и услуг выбрали в рамках тендера через систему публичных электронных закупок Prozorro. Затраты на 1 единицу транспортного средства в Киеве составляют 206 тыс. гривен", - написано в нем со ссылкой на слова директора департамента информационно-коммуникационных технологий Юрия Назарова.

Директор департамента отмечает, что на обустройство аналогичного билета во Львове на 1 транспортное средство понадобилось 526,6 тыс. гривен, а в Харькове - 411 тыс. гривен.

Администрация заявляет, что весь общественный транспорт готов к запуску электронного билета 1 апреля.

В частности, было обустроено 1 326 единиц наземного транспорта и 359 турникетов метро, создано 4 тыс. точек продажи билета.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве появится новая система оплаты в транспорте.