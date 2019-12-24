Киев переходит на е-билет: все что нужно украинцам о Kyiv Smart Card

В Киеве постепенно вводится в оборот единый электронный билет для оплаты проезда в общественном транспорте. Несмотря на то, что система еще в опытной эксплуатации и иногда случаются сбои, она уже работает в полную силу.

О том, как правильно пользоваться новым проездным билетом сообщает Киевская городская государственная администрация на YouTube-канале.

Департамент информационно-коммуникационных технологий и департамент общественных коммуникаций совместно разработали видеоролик, который отвечает на самые распространенные вопросы пассажиров:

• где можно использовать е-билет и как это делать;

• где приобрести е-билет;

• как пополнить Kyiv Smart Card;

• где приобрести и как пользоваться одноразовым QR-билетом.

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Как сообщали Українські Новини, в Киеве планируют построить еще две новые линии метро.

Тем временем в "Киевпастранс" рассказали, как будет работать транспорт в новогоднюю ночь.

Напомним, утром 8 ноября в Киеве в час пик перестала работать система электронного билета. Пользователи Facebook сообщали о том, что для входа на некоторые станции метро приходилось стоять в очереди по 10 минут.

Тем временем переход на электронный билет в Киеве отложили до апреля 2020.