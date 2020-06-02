Кабмін хоче запровадити єдиний електронний квиток для залізниці та метро в Києві, але подробиць не повідомляє

Міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував запуск єдиного електронного квитка для залізниці та метро в Києві.

Про це він повідомив в своєму каналі в Telegram, передають Українські Новини.

"Працюємо, щоб у Києві почав діяти єдиний електронний квиток для залізниці та метро. Старт вже скоро", - написав він.

Інші подробиці Криклій не уточнив.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація витратила 504 млн гривень на впровадження електронного квитка.

З 1 червня в Україні відновився рух залізничних поїздів далекого прямування та "Укрзалізниця" в наступні кілька днів збільшить кількість нових рейсів.

У Київському метрополітені вивели з обороту жетони і виводять "зелені карти". Жетонами можна було розплатитися до початку карантину, коли метро закрили. Проїзними можна скористатися — до березня 2021. Зараз місце жетонів зайняли чеки з QR-кодом, а Е-квитки можна придбати у касах метрополітену. З їх допомогою можна економити, як це робили з допомогою "зелених карт" для поїздок.