С апреля в киевском метро можно будет расплатиться только QR-кодом и Е-билетом

В Киеве жетоны выводят из оборота. Фото: КП "Київський метрополітен"

В Киеве жетоны выводят из оборота. Фото: КП "Київський метрополітен"

В Киевском метрополитене постепенно выводят из оборота жетоны и "зеленые карты". Жетонами можна будет воспользоваться до марта 2020 года, а проездными — до марта 2021. О том, когда столица полностью перейдет на использование Е-билетов и чеков с QR-кодом в метро, сообщает КП "Київський метрополітен".

Согласно распоряжению КГГА о стоимости проезда в общественном транспорте в рамках внедрения Е-билета, жетонами можно будет воспользоваться до 31 марта 2020 года. С 1 апреля 2020 будут действовать только чеки с QR-кодами и Е-билеты.

Записанными поездками на зеленых картах можно будет воспользоваться до 31 марта 2021 года.

E-билет можно купить и пополнить:

на станциях Киевского метрополитена;

в личном кабинете киевлянина;

в приложениях KyivSmartCity и Приват24;

в терминалах самообслуживания е-билета, ПриватБанка, IBox, EasyPay, 2click;

KyivPayBot в Телеграмм и Facebook;

KyivMetroBot в Телеграмм и Facebook.

Также в ближайшее время его можно будет пополнить с помощью мобильного приложения Сбер 24/7 и в терминалах самообслуживания Сбербанка и на портале EasyPaу.

Чек с QR-кодом можна приобрести в боксах самообслуживания и кассах Киевского метрополитена.

Тарифы на покупку Е-билета и чек с QR-кодом:

Тарифы на покупку Е-билета и QR-кода. Скриншот: transport.kyivcity.gov.ua

Как сообщали Українскі Новини, с ноября в Киевском метрополитене действуют новые правила пользования.

Также в Киеве хотят построить две новые линии метро.