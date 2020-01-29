С апреля в киевском метро можно будет расплатиться только QR-кодом и Е-билетом

В Киевском метрополитене постепенно выводят из оборота жетоны и "зеленые карты". Жетонами можна будет воспользоваться до марта 2020 года, а проездными — до марта 2021. О том, когда столица полностью перейдет на использование Е-билетов и чеков с QR-кодом в метро, сообщает КП "Київський метрополітен". Согласно распоряжению КГГА о стоимости проезда в общественном транспорте в рамках внедрения Е-билета, жетонами можно будет воспользоваться до 31 марта 2020 года. С 1 апреля 2020 будут действовать только чеки с QR-кодами и Е-билеты. Записанными поездками на зеленых картах можно будет воспользоваться до 31 марта 2021 года. E-билет можно купить и пополнить: на станциях Киевского метрополитена; в личном кабинете киевлянина; в приложениях KyivSmartCity и Приват24; в терминалах самообслуживания е-билета, ПриватБанка, IBox, EasyPay, 2click; KyivPayBot в Телеграмм и Facebook; KyivMetroBot в Телеграмм и Facebook. Также в ближайшее время его можно будет пополнить с помощью мобильного приложения Сбер 24\/7 и в терминалах самообслуживания Сбербанка и на портале EasyPaу. Чек с QR-кодом можна приобрести в боксах самообслуживания и кассах Киевского метрополитена. Тарифы на покупку Е-билета и чек с QR-кодом: Тарифы на покупку Е-билета и QR-кода. Скриншот: transport.kyivcity.gov.ua Как сообщали Українскі Новини, с ноября в Киевском метрополитене действуют новые правила пользования. Также в Киеве хотят построить две новые линии метро.