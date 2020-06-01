На этой неделе "Укрзализныця" запускает 35 поездов. Опубликован график

С сегодняшнего дня в Украине возобновилось движение железнодорожных поездов дальнего следования и "Укрзализныця" в следующие несколько дней увеличит количество новых рейсов.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службы компании.

В частности, в понедельник возобновлено движение 22 поездов дальнего следования, 2 июня планируется возобновление движения 7 поездов, 3 июня - 1 поезда, 4 июня - еще 5 поездов.

При этом дальнейшее возобновление движения поездов зависит от решения областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" планирует запустить 42 поезда с 1 июня.

Ранее компания открыла продажу билетов на поезда.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах.

Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках, измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.

Как сообщали Українські Новини, акционерное общество "Укрзализныця" откроет продажу билетов за 90 суток до даты отправления поезда с июня в то время.

Также в "Укрзализнице" заявили о намерении возобновить курсирование 214 пригородных поездов в 10 областях с 1 июня.

Однако Киевская городская электричка пока никуда не едет. Там еще ведутся ремонтные работы.