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01 июня 2020, понедельник, 11:52 29
Транспорт 2020-06-01T11:55:08+03:00
Українські Новини
На этой неделе "Укрзализныця" запускает 35 поездов. Опубликован график

На этой неделе "Укрзализныця" запускает 35 поездов. Опубликован график

Кира Молчанова
Укрзализниця, Билеты на поезда, Железнодорожное сообщение, Поезда, ослабление карантина
Укрзализниця. Проводники в масках. Фото: Facebook Ivan Yuryk
Укрзализниця. Проводники в масках. Фото: Facebook Ivan Yuryk

С сегодняшнего дня в Украине возобновилось движение железнодорожных поездов дальнего следования и "Укрзализныця" в следующие несколько дней увеличит количество новых рейсов.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службы компании.

В частности, в понедельник возобновлено движение 22 поездов дальнего следования, 2 июня планируется возобновление движения 7 поездов, 3 июня - 1 поезда, 4 июня - еще 5 поездов.

При этом дальнейшее возобновление движения поездов зависит от решения областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" планирует запустить 42 поезда с 1 июня.

Ранее компания открыла продажу билетов на поезда.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах.

Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках, измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.

Как сообщали Українські Новини, акционерное общество "Укрзализныця" откроет продажу билетов за 90 суток до даты отправления поезда с июня в то время.

Также в "Укрзализнице" заявили о намерении возобновить курсирование 214 пригородных поездов в 10 областях с 1 июня.

Однако Киевская городская электричка пока никуда не едет. Там еще ведутся ремонтные работы.

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