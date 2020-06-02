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02 июня 2020, вторник, 10:44 89
Финансы 2020-06-02T11:30:02+03:00
Українські Новини
Доллар продолжает падать в киевских обменниках

Доллар продолжает падать в киевских обменниках

Ирина Николенко
Курсы валют, курс доллара, Курс евро, Киевские обменники, Курс валют в обменниках
Курс валюты 2 июня
Курс валюты 2 июня

В то время, как финансисты прогнозируют, что и в июне курс валюты будет на уровне 26-27 UAH/USD, во вторник, 2 июня, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 1 июня на 5,45 коп. до 26,9325 UAH/USD, курс покупки – понизился на 7,06 коп. до 26,6613 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 1,79 коп. до 29,3819 UAH/EUR, курс продажи понизился на 5,96 коп. до 29,8978 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро
  Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,6613 26,9325 29,3819 29,8978
Максимальный 26,8000 27,3000 29,6000 30,4000
Минимальный 26,5000 26,8200 28,7500 29,6000

Раннее Українські Новини сообщали, после выходных гривна выросла в цене – НБУ укрепил национальную валюту 1 июня на 3,74 коп. до 26,8685 UAH/USD по сравнению с 31 мая.

Эксперты сделали прогноз, что будет с курсом валюты в первый месяц лета, а также что может повлиять на курс валют в Украине в июне.

Эксперты сделали прогноз, что будет с курсом национальной валюты до 2023 года.

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