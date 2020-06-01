Доллар продолжает падать после выходных. Курс валют на 1 июня

Пока гривна растет в цене, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 29 мая на 3,93 коп. до 26,9997 UAH/USD, курс покупки – понизился на 3,78 коп. до 26,7330 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 6,17 коп. до 29,3748 UAH/EUR, курс продажи повысился на 6,30 коп. до 29,9509 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,7330 26,9997 29,3748 29,9509 3,27 3,84 Максимальный 26,8400 27,3000 29,7000 30,4000 3,73 4,00 Минимальный 26,5500 26,8900 28,6000 29,6500 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 июня, на 3,74 коп. до 26,8685 UAH/USD.