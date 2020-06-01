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01 июня 2020, понедельник, 05:45 13
Финансы 2020-06-01T06:15:01+03:00
Українські Новини
После выходных гривна выросла в цене. Курс НБУ на понедельник

После выходных гривна выросла в цене. Курс НБУ на понедельник

Елена Новикова
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Курс валют
Курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 июня, на 3,74 коп. до 26,8685 UAH/USD, в то время, как финансисты прогнозируют курс гривны 26-27 UAH/USD в июне.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29-31 мая, на 9,43 коп. до 26,9059 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,1987
1 доллар США 26,8685
1 швейцарский франк 27,9095
10 иен 2,5079
10 российских рублей 3,8134
1 евро 29,9275

Как сообщали Українські Новини, экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023 года

Ранее сообщалось о том, что партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

Также Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 1 июня, на 4,15 коп. до 26,8721 UAH/USD.

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