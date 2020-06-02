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02 июня 2020, вторник, 10:12 119
Медицина 2020-06-02T11:30:02+03:00
Українські Новини
В Минздраве Украины зафиксировали первый случай коронавируса

В Минздраве Украины зафиксировали первый случай коронавируса

Валерия Драгомирова
Минздрав, Степанов Максим, Коронавирус в Минздраве
Минздрав Украины. Фото: gordonua.com
Минздрав Украины. Фото: gordonua.com

Среди работников Министерства здравоохранения зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, в то время, как в Украине уже 24 340 случаев Covid-19

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Вчера в аппарате министерства был выявлен первый случай заболевания коронавирусной болезнью", - сказал он.

По его словам, сразу после выявления инфекции были установлены контактные лица, сегодня будет проведено тестирование.

Министр отметил, что часть работников министерства будет отправлена на самоизоляцию.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве больше всего случаев коронавируса у медиков больницы №3. 4 заболевших коронавирусом сотрудника Киевской больницы скорой помощи госпитализированы, 16 сотрудников находятся на самоизоляции.


13 мая Кабинет Министров внес коронавирусную инфекцию COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний.

Тем временем только половину из заразившихся COVID-19 медиков признают, как заразившихся на работе. 

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