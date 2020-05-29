В Киеве больше всего случаев коронавируса у медиков больницы №3, - Кличко

Из 420 заболевших коронавирусом в Киеве за весь период пандемии медиков 89 из них заболели в Киевской городской клинической больнице №3 в то время, как количество жителей Киева, в которых подтвердили коронавирус, увеличилось на 56 человек.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Более 14 процентов от всех заболевших жителей Киева - это медики. На сегодня - 420 медработников. И заразились большинство из них на работе… Отмечу, что за время пандемии больше всего случаев заболевания коронавирусом среди медиков зафиксировали в городской больнице № 3 - 89 человек", - сказал он.

Кличко сообщил, что также из 420 случаев 44 зафиксировали в Киевской городской клинической больнице №8, 26 - в Центре экстренной медицины, 23 - в Александровской больнице.

4 заболевших коронавирусом сотрудника Киевской больницы скорой помощи госпитализированы, 16 сотрудников находятся на самоизоляции.

Как сообщали Українські Новини, за предыдущие сутки, 27 мая, коронавирус обнаружили у 54 жителей столицы.

26 мая количество заболевших коронавирусом в Киеве по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 29 человек.