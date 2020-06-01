Уже 70 младенцев от суррогатных матерей ждут в киевском отеле своих заграничных родителей

Количество детей, рожденных от суррогатных матерей, которые находятся в киевском отеле, увеличилось на 21 до 72 детей, в то время, как 31 мая 20 семей Аргентины и Испании прилетели в Украину, чтобы забрать детей.

Об этом Українським Новинам сообщил ваделец клиники суррогатного материнства Biotex Альберт Точиловский.

"Уже 72 ребенка", - сказал он.

По его словам, иностранцы - родители постоянно приезжают в Украину, чтобы забрать детей.

При этом по прибытии в Украину родители проходят обязательную обсервацию, после чего могут забрать своих детей.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство иностранных дел заверяет, что иностранные родители младенцев, рожденных от суррогатных матерей в Украине, смогут приехать и забрать их, но при этом должны будут соблюдать установленные Кабинетом Министров правила.

Ранее клиника БиоТексКом подняла скандал специально для привлечения властей к проблеме и организации специальных рейсов. В Киеве на тот момент 50 младенцев содержали в отеле, поскольку они рождены суррогатными мамами для иностранцев, а те не могли их забрать из-за карантина.

Тем временем, детский омбудсмен за запрет суррогатного материнства.