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31 мая 2020, воскресенье, 18:54 28
Общество 2020-05-31T19:30:01+03:00
Українські Новини
В Украину к младенцам от суррогатных матерей прилетели родители-иностранцы

В Украину к младенцам от суррогатных матерей прилетели родители-иностранцы

Надежда Комендантова
Дети, Родители, Иностранцы, Суррогатное материнство, обсервация, Отель Венеция
Младенцы в отеле
Младенцы в отеле "Венеция" Скриншот видео 5 канал

20 семей прилетели 30 мая в Украину к младенцам, рожденным от суррогатных матерей в Украине, которые находятся в отеле "Венеция в Киеве".

Об этом Українським Новинам сообщил ваделец клиники суррогатного материнства Biotex Альберт Точиловский

"Вчера прилетели 20 семей", - сказал он.

По его словам, это родители из Аргентины и Испании.

Он сообщил, что все родители проходят обсервацию в Пуще Водице.

Точиловский сообщил, что рейс из Аргентины в Испанию семьям организовало правительство Аргентины, а уже с Испании в Киев самолет оплатил аргентинский бизнесмен.

Владелец клиники подчеркнул, что на данный момент в клинике своих родителей ожидает 72 ребенка.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство иностранных дел заверяет, что иностранные родители младенцев, рожденных от суррогатных матерей в Украине, смогут приехать и забрать их, но при этом должны будут соблюдать установленные Кабинетом Министров правила.

В Киеве 50 младенцев содержат в отеле, поскольку они рождены суррогатными мамами для иностранцев, а те не могут их забрать из-за карантина. Клиника БиоТексКом подняла скандал специально, по ее утверждению, для привлечения властей к проблеме и организации специальных рейсов.

Тем временем, детский омбудсмен за запрет суррогатного материнства.

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