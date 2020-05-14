В Киеве 46 младенцев, рожденных для иностранцев, из-за карантина находятся в отеле

В Киеве 46 младенцев, рожденных от суррогатных мам, не могут забрать родители из-за закрытия границ, они находятся в отеле "Венеция". Об этом написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook со ссылкой на опубликованное клиникой BioTex видео.

Так, опубликованное клиникой видео было предназначено для суррогатных родителей из разных стран: США, Италии, Испании, Великобритании, Китая, Франции, Германии и других.

На видео персонал сообщает, что с детьми все хорошо и они находятся под наблюдением педиатров.

На опубликованном видео все 46 детей находятся в одной комнате киевского отеля "Венеция".

Отметим, что видео разместили только на международной версии сайта клиники одновременно на украинской и русской версиях сайта оно отсутствует.

Денисова написала на своей странице в Facebook, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства этой клиникой является системной. Она назвала суррогатное материнство проблемой, требующей немедленного реагирования.

Омбудсман предостерегает, что из-за предоставления таких услуг иностранцам могут нарушаться права детей. Кроме того, Украина в таких ситуациях не способна защитить своих граждан.

Денисова также призвала внести изменения в законодательство, чтобы услугами суррогатного материнства пользовались только украинцы.

https://www.youtube.com/watch?v=xPdRx_L96C0#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, в Киеве закрыли клинику, которая продавала новорожденных детей за границу.