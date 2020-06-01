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01 июня 2020, понедельник, 19:08 24
Экономика 2020-06-01T20:15:01+03:00
Українські Новини
Гривна укрепилась на межбанке после выходных

Гривна укрепилась на межбанке после выходных

Надежда Комендантова
Курс гривны, НБУ, Межбанк, Гривна на межбанке
Гривна.
Гривна.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 6 коп. в понедельник укрепился на 4 коп. до 26,81 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,82-26,85 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,80-26,83 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,79-26,83 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,93% с 23,74 UAH/USD до 26,81 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, ранее экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023


Кроме того, финансисты прогнозируют курс гривны 26-27 UAH/USD в июне, а партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

Тем временем, с 3 июня в Украине появится новая монета номиналом 10 гривен. На первом этапе НБУ планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, их распределят между подразделениями Нацбанка в регионах.

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