Гривна укрепилась на межбанке после выходных

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 6 коп. в понедельник укрепился на 4 коп. до 26,81 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,82-26,85 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,80-26,83 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,79-26,83 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,93% с 23,74 UAH/USD до 26,81 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, ранее экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023.



Кроме того, финансисты прогнозируют курс гривны 26-27 UAH/USD в июне, а партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

Тем временем, с 3 июня в Украине появится новая монета номиналом 10 гривен. На первом этапе НБУ планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, их распределят между подразделениями Нацбанка в регионах.