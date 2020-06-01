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01 июня 2020, понедельник, 14:44 19
Финансы 2020-06-01T15:00:02+03:00
Українські Новини
С 3 июня у украинцев появится новая монета номиналом 10 гривен

С 3 июня у украинцев появится новая монета номиналом 10 гривен

Кира Молчанова
НБУ, Монета, Монеты, новая монета
Монета 10 грн. Фото: bank.gov.ua
Монета 10 грн. Фото: bank.gov.ua

Украинцы уже могут расплатиться монетами номиналом 5 гривен, а с 3 июня Национальный банк введет в обращение монету номиналом 10 гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Благодаря комплексным изменениям номинальный ряд гривны в конце концов сократится до оптимального размера - 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен)", - говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что с учетом срока службы монет замена банкнот низких номиналов на соответствующие номиналы монет позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен.

С 3 июня 2020 монеты номиналом 10 гривен станут действительным платежным средством на территории Украины, ими можно свободно расплатиться в торговой сети или осуществлять операции в банках.

Сообщается, что на первом этапе НБУ планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, которые будут распределены между подразделениями Национального банка в регионах.

Поэтому с 3 июня 2020 банки смогут получать обновленные денежные знаки в Национальном банке и выдавать их своим клиентам.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины ввел в обращение две памятные монеты, посвященные Выдубицкому Свято-Михайловскому монастырю. Монеты входят в серию "Духовные сокровища Украины".

Национальный банк отмечает, что на 1 января 2020 года в наличном обращении находилось 425 млрд гривен, что на 6,2% больше, чем годом ранее. 

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