Аэропорт "Киев" возобновит международные рейсы с 16 июня: список направлений

В то время как с 1 июня в Украине "Укрзализныця" частично возобновила железнодорожное сообщение внутри страны, аэропорт "Киев" планирует возобновить рейсы международного сообщения с 16 июня. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

С 16 июня 2020 международный аэропорт "Киев" возобновит авиасообщение. Как сообщает пресс-служба на своей странице в Facebook, 31 мая министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что с 15 июня восстанавливается международное и внутреннее авиасообщение. "Мы открываем направления при двух условиях: первое – если страны открываются и для нас, вторая – эпидемиологическая ситуация улучшилась", – говорится в сообщении.

Восстановить международные рейсы с 16 июня из аэропорта "Киев" подтвердили 3 авиакомпании: "Belavia", "LOT", "WizzAir", а рейс в Запорожье готова выполнять авиакомпания "Мотор Сич".

Направления, по которым восстановится авиасообщение с 16 июня

" Belavia " – Минск

– Минск " LOT " – Варшава

– Варшава "WizzAir" ­– Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданьск (Польша).

Как сообщали Українські Новини, в Украине планируют возобновить авиасообщение в июне.

Лоукостер Ryanair планирует возобновить полеты летом только по 24 из 47 украинских маршрутов.