подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Разумков заявил, что закон о языке нужно пересмотреть с учетом позиции всех граждан
01 июня 2020, понедельник, 16:57 25
Политика 2020-06-01T17:30:02+03:00
Українські Новини
Разумков заявил, что закон о языке нужно пересмотреть с учетом позиции всех граждан

Разумков заявил, что закон о языке нужно пересмотреть с учетом позиции всех граждан

Валерия Драгомирова
Слуга народа, закон о языке, Разумков Дмитрий
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

Закон "Об особенностях функционирования украинского языка как государственного" нуждается в пересмотре, учитывая позицию всех граждан Украины. 

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга, передает "Страна". 

"Если мы говорим о том, как должен выглядеть тот или иной закон, то он должен устраивать граждан Украины вне зависимости от того, где они проживают и на каком языке говорят. Я думаю, что есть вопросы, которые должны утраивать всех. Это не экономика, где та или иная мера будет устраивать большой или малый бизнес: мы можем много дискутировать про РРО - для кого-то это проблема, а для кого-то - поступления в бюджет. Но если мы говорим о таких важных вопросах, как языковой вопрос, гуманитарные вопросы, возвращение временно оккупированных территорий, то нужно учитывать позиции всех", - сказал Разумков.

Отмечается, что Разумков не уточнил, какие именно положения закона, по его мнению, следует изменить. Кроме того, он добавил, что о введении второго государственного языка речь не идет. 

Как сообщали Українські Новини, Разумков считает, что закон о языке нужно менять, но единой концепции по нему у "слуг народа" нет. 


Кроме того, для избежания напряженности "Венецианская комиссия" рекомендует Украине пересмотреть закон об украинском языке.

Больше новостей о: Слуга народа закон о языке Разумков Дмитрий

Против угрожавшего взорвать мост Метро открыли уголовное дело. Взрывчатка оказалась муляжом
У Зеленского хотят ограничить освещение работы президента 20-25 журналистами
Новости
Качура будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева 17:28
Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус задекларировал почти 80 млн грн дохода у жены 17:21
В Мининфраструктуры анонсировали ряд спецрейсов для эвакуации украинцев 17:20
Минэнерго обсуждает пересмотр нормы потребления газа населением без счетчика, - советник министра 17:19
Изменение климата усугубляет проблемы на украинских пасеках 16:59
больше новостей
КПП
На КПП "Тиса" километровые очереди: авто пограничников сбросили в кювет, пункт пропуска закрыли 15:52
Летом в Украине повысят пенсии: кого это коснется и на сколько вырастут выплаты 05:30 Инфографика
С 1 июня водителям будут рассылать "письма счастья": где установлены камеры видеофиксации 19:52
После двухдневного спада количество новых случаев коронавируса в Украине снова выросло 09:45
SpaceX. Фото: twitter.com/nasahqphoto
В США готовятся к запуску SpaceX. Прямая трансляция 21:16
больше новостей
Сегодня Киев празднует День города. Программа празднований 06:13
Снег в Карптах. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
В последний день весны Карпаты засыпало снегом 11:50
В Карпатах в начале лета может выпасть до 15 см снега. Спасатели предупредили о метели и шквалах 22:06
Сегодня Украина переходит к следующему этапу смягчения карантина. Что изменится 11:39 Инфографика
В Киеве количество новых случаев коронавируса начало падать 12:24
больше новостей
"Укрзализныця" начала продажу билетов в плацкартные вагоны поездов дальнего следования
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok