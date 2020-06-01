"Укрзализныця" начала продажу билетов в плацкартные вагоны поездов дальнего следования

Акционерное общество "Укрзализныця", которое с сегодняшнего дня возобновило перевозки, начало продажу билетов в плацкартные вагоны, которые будут курсировать в составе пассажирских поездов дальнего следования с 1 июня. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

По словам врио председателя правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика, в этих вагонах будет продаваться 50% мест.

"Мы пошли навстречу пассажирам, понимая, что не каждый может позволить себе оплатить поездку в вагоне купе или СВ. В продаже будут присутствовать билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место", - добавил он.

В частности открыта продажа билетов в 20 плацкартных вагонах в составе поездов №98/97 сообщением "Киев - Ковель" (10 вагонов), №125/126 "Киев - Константиновка" (3 вагона), №10/9 "Киев - Мариуполь" (1 вагон), №102/101 "Киев - Херсон" (6 вагонов).

Юрик напомнил, что в купейных вагонах также реализуется 50% мест, а также сообщил, что в случае путешествия семьей в поезде есть возможность обратиться к проводнику с просьбой размещения в одном купе, так как члены семьи находятся в постоянном контакте.

Как сообщали Українськi Новини, Укрзализныця" пока не запускает поезда в 5 областей, поскольку там не ослабили карантин.

Министерство здравоохранения утвердило рекомендации относительно осуществления железнодорожных пассажирских перевозок в период карантина.