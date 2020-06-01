подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Пора доставать теплые куртки с мехом: синоптик предупредила о резком похолодании в начале лета
01 июня 2020, понедельник, 06:00 435 Инфографика
Жизнь 2020-06-01T06:00:01+03:00
Українські Новини
Пора доставать теплые куртки с мехом: синоптик предупредила о резком похолодании в начале лета

Пора доставать теплые куртки с мехом: синоптик предупредила о резком похолодании в начале лета

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Похолодание, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, погода летом, лето-2020, погода в июне, Погода в июне-2020, июнь-2020
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

В то время, как окончание весны было дождливым, с чередой сменяющих друг друга циклонов, долгожданный приход календарного лета на принесет сухого тепла. 

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, начало новой недели и времени года не изменит пока погоду в Украине.

"Лето начнется у нас, опять, дождями разной интенсивности", - констатировала Диденко.

По ее словам, в понедельник, 1 июня везде будет сыро. "Зонты не забывайте, обувь - соответствующую, омыватели стекла и "дворники" проверьте, дистанцию ​​на дороге и социальную дистанцию ​​в магазинах - держите. К противодождевым защитных средствам неплохо было бы снова извлечь теплую одежду - верхнюю", - рекомендует синоптик.

Причем, по словам синоптика, жители северных областей и западной части прекрасно будут выглядеть в теплых, с меховыми воротниками, куртках или осенних пальто.

Лето в этих областях начнется похолоданием - см. карты прогноза температуры воздуха на 1 и 2 июня. Ожидается днем ​​9 + 13 градусов.

В центральных областях в понедельник одидается + 12 + 18 градусов.
Теплее всего будет на Юге и Востоке Украины: + 17 + 22 градуса.

В Киеве 1 июня - периодические дожди, красивые облака и холодяка, днем ​​около + 12 + 14 градусов.

Постепенно теплеть в Украине начнет со среды.

"Психологическую отметку +20 градусов и выше будем ловить на оконных и автомобильных термометрах и сбрасывать с плеч лишний опостылевший гардеробный груз 6, 7, 8, 9 июня",  - предупредила синоптик.

Как сообщали Українськi Новини, засуха уничтожила всходы озимых почти на четверти миллиона гектаров.

При этом в течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

Больше новостей о: Погода Прогноз Похолодание Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине Наталка Диденко погода летом лето-2020 погода в июне Погода в июне-2020 июнь-2020

В Карпатах в начале лета может выпасть до 15 см сн...
Сильные дожди со штормовым ветром и грозами атакую...
Штормовой ветер, грозы и ливни. Прогноз погоды на ...
Жара с засухой и ураганы с градом: климатолог дала...
Пропускной пункт на границе с Венгрией разблокировали
Порошенко задекларировал 773 млн гривен доходов за 2019
Новости
Количество новых случаев COVID-19 исчисляется тысячами. Всего в мире — 6,2 миллиона заболевших 08:46 Карта
Поезд
В Украине возобновили ж/д перевозки дальнего сообщения 08:40 Карта
График ВНО изменили: даты тестирования и когда объявят результаты 06:45
После выходных гривна выросла в цене. Курс НБУ на понедельник 05:45
Летом в Украине повысят пенсии: кого это коснется и на сколько вырастут выплаты 05:30 Инфографика
больше новостей
Спортзалы вдвое сократят количество посетителей и урежут услуги после открытия с 1 июня, – Фитнес ассоциация 12:50
Гривна укрепляется на межбанке. Позиции доллара ухудшились 08:51
Украину зальет дождями, возможны подтопления, — ГСЧС 09:12
Наводнение в Киеве возле станции метро Черниговская. Фото УН
Ливень превратил улицу возле метро "Черниговская" в "море". Затоплена проезжая часть 12:04
Ветеран АТО Майман обвинил в нападении на него Владимира Теслю, известного в узких кругах по кличке Француз 15:12
больше новостей
Сегодня Киев празднует День города. Программа празднований 06:13
Снег в Карптах. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
В последний день весны Карпаты засыпало снегом 11:50
Спортзалы вдвое сократят количество посетителей и урежут услуги после открытия с 1 июня, – Фитнес ассоциация 12:50
В Карпатах в начале лета может выпасть до 15 см снега. Спасатели предупредили о метели и шквалах 22:06
После двухдневного спада количество новых случаев коронавируса в Украине снова выросло 09:45
больше новостей
Ослабление карантина: пять областей и Киев не готовы перейти ко второму этапу
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok