Пора доставать теплые куртки с мехом: синоптик предупредила о резком похолодании в начале лета

В то время, как окончание весны было дождливым, с чередой сменяющих друг друга циклонов, долгожданный приход календарного лета на принесет сухого тепла.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, начало новой недели и времени года не изменит пока погоду в Украине.

"Лето начнется у нас, опять, дождями разной интенсивности", - констатировала Диденко.

По ее словам, в понедельник, 1 июня везде будет сыро. "Зонты не забывайте, обувь - соответствующую, омыватели стекла и "дворники" проверьте, дистанцию ​​на дороге и социальную дистанцию ​​в магазинах - держите. К противодождевым защитных средствам неплохо было бы снова извлечь теплую одежду - верхнюю", - рекомендует синоптик.

Причем, по словам синоптика, жители северных областей и западной части прекрасно будут выглядеть в теплых, с меховыми воротниками, куртках или осенних пальто.

Лето в этих областях начнется похолоданием - см. карты прогноза температуры воздуха на 1 и 2 июня. Ожидается днем ​​9 + 13 градусов.

В центральных областях в понедельник одидается + 12 + 18 градусов.

Теплее всего будет на Юге и Востоке Украины: + 17 + 22 градуса.

В Киеве 1 июня - периодические дожди, красивые облака и холодяка, днем ​​около + 12 + 14 градусов.

Постепенно теплеть в Украине начнет со среды.

"Психологическую отметку +20 градусов и выше будем ловить на оконных и автомобильных термометрах и сбрасывать с плеч лишний опостылевший гардеробный груз 6, 7, 8, 9 июня", - предупредила синоптик.

Как сообщали Українськi Новини, засуха уничтожила всходы озимых почти на четверти миллиона гектаров.

При этом в течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.