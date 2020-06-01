Пора доставать теплые куртки с мехом: синоптик предупредила о резком похолодании в начале лета

В то время, как окончание весны было дождливым, с чередой сменяющих друг друга циклонов, долгожданный приход календарного лета на принесет сухого тепла. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, начало новой недели и времени года не изменит пока погоду в Украине. "Лето начнется у нас, опять, дождями разной интенсивности", - констатировала Диденко. По ее словам, в понедельник, 1 июня везде будет сыро. "Зонты не забывайте, обувь - соответствующую, омыватели стекла и "дворники" проверьте, дистанцию на дороге и социальную дистанцию в магазинах - держите. К противодождевым защитных средствам неплохо было бы снова извлечь теплую одежду - верхнюю", - рекомендует синоптик. Причем, по словам синоптика, жители северных областей и западной части прекрасно будут выглядеть в теплых, с меховыми воротниками, куртках или осенних пальто. Лето в этих областях начнется похолоданием - см. карты прогноза температуры воздуха на 1 и 2 июня. Ожидается днем 9 + 13 градусов. В центральных областях в понедельник одидается + 12 + 18 градусов.Теплее всего будет на Юге и Востоке Украины: + 17 + 22 градуса. В Киеве 1 июня - периодические дожди, красивые облака и холодяка, днем около + 12 + 14 градусов. Постепенно теплеть в Украине начнет со среды. "Психологическую отметку +20 градусов и выше будем ловить на оконных и автомобильных термометрах и сбрасывать с плеч лишний опостылевший гардеробный груз 6, 7, 8, 9 июня", - предупредила синоптик. Как сообщали Українськi Новини, засуха уничтожила всходы озимых почти на четверти миллиона гектаров. При этом в течение всех летних месяцев ожидается, что погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.