С сегодняшнего дня в Испании объявили 10-ти дневный траур в память об умерших от коронавируса

В Испании, которая стала одним из эпицентров пандемии коронавируса, в среду, 27 мая, объявила десятидневный траур в память умершим от коронавируса. Об этом передает Politico.

Отмечается, что постановление испанские власти приняли 26 мая.

В течение этого времени во всей Испании будут приспущены национальные флаги. В частности, на более чем 14 тысячах государственных зданий и кораблях МВД.

В полдень во всех регионах была минута молчания. Кроме того, в стране после окончания чрезвычайного положения король Фелипе VI возглавит официальную церемонию памяти тех, кто умер от вируса в Испании.

Отмечается, что это самый продолжительный официальный траурный период в стране с 1970-х годов, когда страна стала демократией.

Как сообщали Українські Новини, Испания начала ослаблять карантинные меры 27 апреля.

Кроме того, в Испании для всех прибывающих в страну ввели обязательную обсервацию.

Также Испания намерена ввести "безопасные коридоры" для туристов.

Тем временем, в Барселоне открыли пляжи для посещения в утреннее время.