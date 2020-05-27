С сегодняшнего дня в Испании объявили 10-ти дневный траур в память об умерших от коронавируса

В Испании, которая стала одним из эпицентров пандемии коронавируса, в среду, 27 мая, объявила десятидневный траур в память умершим от коронавируса. Об этом передает Politico. Отмечается, что постановление испанские власти приняли 26 мая. В течение этого времени во всей Испании будут приспущены национальные флаги. В частности, на более чем 14 тысячах государственных зданий и кораблях МВД. В полдень во всех регионах была минута молчания. Кроме того, в стране после окончания чрезвычайного положения король Фелипе VI возглавит официальную церемонию памяти тех, кто умер от вируса в Испании. Отмечается, что это самый продолжительный официальный траурный период в стране с 1970-х годов, когда страна стала демократией. Как сообщали Українські Новини, Испания начала ослаблять карантинные меры 27 апреля. Кроме того, в Испании для всех прибывающих в страну ввели обязательную обсервацию. Также Испания намерена ввести "безопасные коридоры" для туристов. Тем временем, в Барселоне открыли пляжи для посещения в утреннее время.