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  • С сегодняшнего дня в Испании объявили 10-ти дневный траур в память об умерших от коронавируса
27 мая 2020, среда, 19:12 32
Европа 2020-05-27T20:00:02+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня в Испании объявили 10-ти дневный траур в память об умерших от коронавируса

С сегодняшнего дня в Испании объявили 10-ти дневный траур в память об умерших от коронавируса

Елизавета Кесельман
Испания, Европа, Траур, коронавирус в Европе, Коронавирус в Испании
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

В Испании, которая стала одним из эпицентров пандемии коронавируса, в среду, 27 мая, объявила десятидневный траур в память умершим от коронавируса. Об этом передает Politico. 

Отмечается, что постановление испанские власти приняли 26 мая. 

В течение этого времени во всей Испании будут приспущены национальные флаги. В частности, на более чем 14 тысячах государственных зданий и кораблях МВД.

В полдень во всех регионах была минута молчания. Кроме того, в стране после окончания чрезвычайного положения король Фелипе VI возглавит официальную церемонию памяти тех, кто умер от вируса в Испании.

Отмечается, что это самый продолжительный официальный траурный период в стране с 1970-х годов, когда страна стала демократией.

Как сообщали Українські Новини, Испания начала ослаблять карантинные меры 27 апреля.

Кроме того, в Испании для всех прибывающих в страну ввели обязательную обсервацию.

Также Испания намерена ввести "безопасные коридоры" для туристов

Тем временем, в Барселоне открыли пляжи для посещения в утреннее время.

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