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09 апреля 2020, четверг, 15:12 316
Европа 2020-04-09T15:12:25+03:00
Українські Новини
В Испании заявили о пике пандемии в стране

В Испании заявили о пике пандемии в стране

Ольга Фандорина
Испания, Коронавирус, Коронавирус в Испании, Пандемия коронавируса
Испания. Фото: pixabay
Испания. Фото: pixabay

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал парламент продлить режим ЧП до 16 апреля, но отметил, что ситуация с пандемией начала улучшаться. Об этом сообщает CNN.

"Мы достигли пика, и теперь начинается деэскалация", - заявил Санчес и добавил: "Эта война против вируса завершится абсолютной победой".

Глава правительства также анонсировал смягчение карантинных мер и возвращение граждан к привычной жизни.

Однако по его словам, уход от ограничений будет постепенным, так как ситуация крайне серьезная.

"Подъем был сложным, и спуск будет таким же. Мы столкнулись с самой большой угрозой общественному здоровью планеты со времен гриппа 1918 года", - предупредил он.

Правительство Испании, добавил Санчес, работает над планом по возвращению страны в нормальное состояние, но "мы представляем, к какой нормальности возвращаемся".

Он также призвал все политические силы объединиться вокруг плана восстановления экономики.

Как сообщали Українські Новини, Испания планирует вернуться к нормальной жизни после 26 апреля. 

Также улучшение ситуации по коронавирусу наблюдается в США. 

Тем временем, к Пасхе Чехия планирует полностью выйти из карантинного режима. 

Кроме того в Австриии власти ослабляют карантинные меры: с первого мая заработают все ТРЦ и магазины, пик эпидемии коронавируса в Польше ожидается в мае-июне, вследствие чего власти предлагают провести выборы президента по почте. 

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