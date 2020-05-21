Испания намерена ввести "безопасные коридоры" для туристов

В Испании, где ранее заявили о том, что планируют открытие границ уже в конце июня, выдвинули инициативу введения системы "безопасного коридора" для путешественников. Об этом заявила министр экологического перехода и демографического вызова Тереза Рибера в интервью газете Financial Times, передает РБК.

"Мы думаем о безопасных коридорах, поскольку такая система позволит приезжать людям из регионов, где число случаев заражения за последнюю неделю или две не увеличивалось больше чем на 0,3% (в сутки - ред.). Таким образом, мы будем знать, что статистическая вероятность заразиться будет примерно одинаковой как в месте отправления, так и в точке назначения", - заявила она.

В Испании этот показатель уже больше недели не увеличивается больше чем на 0,3% в день, а регистрируемое за сутки количество смертей уже пять дней не превышает 110.

"Безопасные коридоры" для туристов будут открыты с тем странами, в которых примерно такая же ситуация с COVID-19, как и в самой Испании. Однако пока свободное передвижение внутри самой страны запрещено, ни о каком туризме говорить не приходится.

При этом открытие границ для туристов произойдет не раньше июля.

Как сообщали Українські Новини, с 20 мая Турция открыла границы для иностранцев, однако приехать в страну можно только в лечебных целях.

Тем временем, на заседании украинского правительства 20 мая премьер Денис Шмыгаль заявил, что до 15 июня говорить о восстановлении перелетов рано, поскольку большинство стран до сих пор держат границы закрытыми.