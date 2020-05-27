ВОЗ определила новый эпицентр пандемии коронавируса. Им стала Латинская Америка

До последнего времени эпицентром пандемии оставались Соединенные Штаты Америки. Однако масштабные коронавируса обнаружили в Латинской Америке, которую Всемирная организация здравоохранения определила, как новый центр эпидемии. Об этом сообщает Reuters.

Как передает ведомство, Латинская Америка опередила США по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом.

Глава Панамериканской организации здравоохранения Кариса Этьен сообщила, что Латинская Америка опередила США по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом. На сегодня в Южной и Северной Америке лабораторно подтверждено более 2,4 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них более 143 тыс. летальных случаев.

Как отмечается, наибольший уровень новых случаев заражения COVID-19 был зафиксирован в Бразилии, Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале, Никарагуа.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ снова призвала страны не ослаблять резко карантин. В организации опасаются внезапного возвращения эпидемии.

Тем временем, в Киеве за сутки в два раза упало количество новых случаев коронавируса.