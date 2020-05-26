подписаться на рассылку
26.65 27.05
28.85 29.45
˟
26 мая 2020, вторник, 10:23 443
Европа 2020-05-26T10:45:01+03:00
Українські Новини
Черногория в начале июня откроет границы для граждан девяти стран

Черногория в начале июня откроет границы для граждан девяти стран

Валерия Драгомирова
Черногория, Коронавирус, открытие границ
Черногория. Фото: pixabay
Черногория. Фото: pixabay

Черногория, которая первой в Европе победила коронавирус, в начале июня откроет границы для стран, которые соответствуют критериям национального Института общественного здоровья.

Об этом заявил премьер-министр Душко Маркович, сообщает "Европейская правда" со ссылки на RTCG.

Согласно официальному сообщению правительства Черногории, на данный момент критериям соответствуют Хорватия, Словения, Австрия, Германия, Польша, Чехия, Венгрия, Албания и Греция.

"Мы откроем границы для стран, которые имеют схожий с нами эпидемиологический статус. Мы не будем просить каких-либо специальных тестов. Все получат четкие указания относительно того, что их ждет в стране, и какие правила они должны соблюдать. Я считаю, что этого достаточно для предотвращения импорта вируса в Черногорию", - сказал Маркович.

По его словам, правила и инструкции гости будут получать при въезде в Черногорию.


"Сейчас ситуация такова, что по меньшей мере две страны региона могут соответствовать нашим критериям. Но ситуация меняется, все улучшается", - добавил он.

Маркович отметил, что Черногория преуспела без комендантского часа и чрезвычайного положения и даже в разгар эпидемии не закрыла свои границы для своих граждан.

На следующей неделе в Черногории будет значительно ослаблены карантинные ограничения, в частности, будет возобновлена ​​работа детских садов, кинотеатров и театров.

Как сообщали Українські Новини, Украина и Турция начинают переговоры о возобновлении авиарейсов и туризма. 

Кроме того, Португалия готова принимать туристов, но будет мерять им температуру в аэропорту. 

Больше новостей о: Черногория Коронавирус открытие границ

После четырехдневного падения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось
За сутки в мире подтвердили 87 тыс. случаев коронавируса. Данные по всем странам 26 мая
Новости
Во время карантина 90% клиентов ООО "Харьковгаз сбыт" своевременно платят за газ 10:50 Пресс-релиз
59% участников акции "Твоя энергонезависимость" в Хмельницкой области оставили акционные средства 10:50 Пресс-релиз
Минюст помог рейдерам захватить Ракитнянский карьер, - юрист 10:45
Украина работает созданием и запуском спутников дистанционного зондирования Земли "Сокіл" 10:45
На Южном мосту в Киеве аварийная ситуация — движение ограничено, сотни машин стоят в заторе 10:40
больше новостей
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество 13:28
Минекоенерго согласно с Энергетическим Сообществом в вопросе введения финансового механизма ВСО 12:47
В Киевской области растет количество заболевших COVID-19. Где болеют больше всего 13:43
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки 11:30
больше новостей
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество 13:28
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Педагоги, психологи и соцработники: утвержден перечень должностей, которые могут получить до 100% от зарплаты 06:00
Участник АТО Николай Кузив подозревается в изнасиловании и пытках. Фото: Facebook/ Николай Кузив
Одним из копов-насильников в Кагарлыке оказался атошник из Львовской области 19:15
Накануне смерти нардеп Давиденко продавал свою долю в агрокомпании, - СМИ 19:26
больше новостей
Во второй месяц карантина госдолг Украины начал расти
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok