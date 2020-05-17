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17 мая 2020, воскресенье, 23:47 1264
Транспорт 2020-05-18T00:00:02+03:00
Українські Новини
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля

Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля

Ярина Вацяк
МАУ, авиарейсы, Авиакомпания, Авиаперелеты
МАУ
МАУ

В то время, как в Европе изменили процедуру полетов, а украинское правительство в ближайшее время не планирует возобновлять авиарейсы, авиакомпания МАУ закрыла продажи билетов на все международные рейсы до 1 июля после анализа ситуации в странах потенциальной маршрутной сети, а также в Украине,

Об этом сообщил президент авиакомпании Евгений Дыхне, пишет Avianews.

По его словам, прогноз развития ситуации является плачевным, и Украина является частью глобального тренда. Это проявится в том, что отрасль выйдет на показатели, которые планировались на 2020 год, только в 2023 году.

Дыхне считает, что в первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты, что повлияет на структуру флота авиакомпаний, которые начнут выводить старые и дальнемагистральные самолеты.

"Приоритетом деятельности авиакомпаний станет снижение расходов путем эффективного управления своим парком. Они будут использовать окончание действия договоров для сокращения парков, а также пытаться снижать лизинговые платежи", — отметил президент МАУ.

Он также считает, что кризис приведет к изменению сервиса в аэропортах и на борту самолета. Будут временно закрыты бизнес-залы и магазины Duty Free. На рейсах запретят провоз ручной клади в салоне, а вместо горячего питания начнут выдавать упакованные блюда.

Как сообщали Українські Новини,  премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена открыть границы через 30 дней после открытия их европейскими соседями. 

В свою очередь авиакомпания Lufthansa (Германия) намерена возобновить выполнение рейса "Киев - Франкфурт" с 1 июня.

 

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