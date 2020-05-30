подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 мая 2020, суббота, 11:35 393
Общество 2020-05-30T12:30:02+03:00
Українські Новини
Многие бассейны не откроются с 1 июня вопреки постановлению Кабмина, – Фитнес ассоциация

Многие бассейны не откроются с 1 июня вопреки постановлению Кабмина, – Фитнес ассоциация

Виолетта Чайковская
Карантин, Спорткомплекс, Бассейн, Тренировка, Плавание, Спортзал, ослабление карантина, Выход из карантина, Смягчение карантина
Бассейн. Фото: pixabay
Бассейн. Фото: pixabay

Несмотря на то, что бассейны подпадают под вторую волну смягчения карантина, многие из них не смогут открыться с 1 июня.

Об этом Українським Новинам сообщила в интервью глава оргкомитета независимого реестра сертифицированных тренеров Украинской фитнес ассоциации, фитнес-эксперт группы компаний "Интер Атлетика" Марина Токарева.

"В Украине всего 543 бассейна, но заработают не все",– сказала она.

Она подчеркнула, что во многих  регионах открывать бассейны с 1 июня запрещено.

В частности, даже в Киеве, в отличие от спортзалов, бассейны не откроются, кроме тех, где тренируются профессиональные спортсмены.

"Точное количество бассейнов, которые заработают, назвать нельзя. По состоянию на 25 мая критериям открытия соответствовали только 6 областей. Достоверной актуальной информации по всем регионам пока нет, полная неразбериха!", – сказал она.

Министерство здравоохранения подтвердило агентству, что готовит эти данные и обнародует в ближайшие дни, однако на данный момент не располагает ими.

"Кроме того, готовность к открытию зависит от оператора и размера бассейна. Даже среди больших сетей, премиум-клубов, не все пока что готовы к запуску", – сообщила Токарева.

По ее словам, это связано с технологическими аспектами.

"По технологиям работы, бассейнам необходимо периодически обновлять воду. Некоторые меняли до 10% ежемесячно. В воде нужно содержать определенное количество хлора. Все это – расходы на химию, оплату труда техников. С экономической точки зрения, во время карантина это было невыгодно. Поэтому многие клубы не могли себе позволить сохранить процедуру и полностью слили воду", – рассказала она.

При этом  регламент открытия бассейнов Минздрав обнародовал только вечером 27 мая, а до этого в фитнес-сообществе не было понимания, каким образом работать.

"Процесс наполнения бассейна – это сложная и длительная технология, которая может занять неделю", – пояснила фитнес-эксперт.

Когда бассейны откроются, то в соответствии с рекомендациями МОЗа плавать смогут не больше 2 человек на дорожке в 25-метровых бассейнах и не больше 4 – в 50-метровых.

"Но в фитнес-клубах не всегда есть даже 25-метровые бассейны, а рекомендации для более коротких дорожек не прописаны", – отметила Токарева.

До карантина, согласно спортивным нормам, разрешалось одновременное пребывание на дорожке 6-8 человек. 

Как сообщали Українськi Новини, коронавирус через бассейн не передается

Кабмин разрешил открытие спортзалов с 1 июня.

Больше новостей о: Карантин Спорткомплекс Бассейн Тренировка Плавание Спортзал ослабление карантина Выход из карантина Смягчение карантина

Прибывающих из-за границы для сдачи ВНО освободят ...
Зеленский хочет построить 25 спорткомплексов в каж...
Как будут работать спортзалы и бассейны: Минздрав ...
Несколько комплексов тренировок, которые помогут т...
Количество новых случаев COVID-19 в Украине снижается второй день подряд, но смертность растет
Украину зальет дождями, возможны подтопления, — ГСЧС
Новости
Коронавирус в ФК "Карпаты". УПЛ под угрозой 12:38
Наводнение в Киеве возле станции метро Черниговская. Фото УН
Ливень превратил улицу возле метро "Черниговская" в "море". Затоплена проезжая часть 12:04
Многие бассейны не откроются с 1 июня вопреки постановлению Кабмина, – Фитнес ассоциация 11:35
Карантин отменили для представителей спортклубов и тренеров старше 60 лет, — Степанов 11:22
Число заболевших COVID-19 в Киеве близится к 3 тысячам. За сутки — 55 новых случаев 10:45
больше новостей
Меморандум с МВФ. Украинцев ждет повышение пенсионного возраста 17:14
ГБР в музее Гончара. Фото: Музей Гончара
Коллекцию картин Порошенко арестовали по решению суда 23:52
"Укрзализниця" готова к запуску 42 поездов. Карта, куда можно добраться с 1 июня 20:07 Инфографика
В 10 украинских областях возобновляется движение электричек с 1 июня 16:49
ДТП под Полтавой.
Авто с полицейскими попало в ДТП под Полтавой: есть погибший и пострадавшие 23:21
больше новостей
В Сети набирает обороты челлендж #SaveKyivAirport: пользователи просят поддержать аэропорт "Киев" 14:15
Аваков установил рекорд Украины – дольше всех возглавляет МВД 07:11 Инфографика
ГБР в музее Гончара. Фото: Музей Гончара
Коллекцию картин Порошенко арестовали по решению суда 23:52
Банк не выдает зарплатную карту без кредитки. Как отказаться и защитить свои права 06:05
Сегодня Украина должна погасить евробонды на $1 млрд под госгарантии США 05:00
больше новостей
Новый антирекорд. За сутки в мире COVID-19 диагностировали у 116 тыс. человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok