Многие бассейны не откроются с 1 июня вопреки постановлению Кабмина, – Фитнес ассоциация

Несмотря на то, что бассейны подпадают под вторую волну смягчения карантина, многие из них не смогут открыться с 1 июня.

Об этом Українським Новинам сообщила в интервью глава оргкомитета независимого реестра сертифицированных тренеров Украинской фитнес ассоциации, фитнес-эксперт группы компаний "Интер Атлетика" Марина Токарева.

"В Украине всего 543 бассейна, но заработают не все",– сказала она.

Она подчеркнула, что во многих регионах открывать бассейны с 1 июня запрещено.

В частности, даже в Киеве, в отличие от спортзалов, бассейны не откроются, кроме тех, где тренируются профессиональные спортсмены.

"Точное количество бассейнов, которые заработают, назвать нельзя. По состоянию на 25 мая критериям открытия соответствовали только 6 областей. Достоверной актуальной информации по всем регионам пока нет, полная неразбериха!", – сказал она.

Министерство здравоохранения подтвердило агентству, что готовит эти данные и обнародует в ближайшие дни, однако на данный момент не располагает ими.

"Кроме того, готовность к открытию зависит от оператора и размера бассейна. Даже среди больших сетей, премиум-клубов, не все пока что готовы к запуску", – сообщила Токарева.

По ее словам, это связано с технологическими аспектами.

"По технологиям работы, бассейнам необходимо периодически обновлять воду. Некоторые меняли до 10% ежемесячно. В воде нужно содержать определенное количество хлора. Все это – расходы на химию, оплату труда техников. С экономической точки зрения, во время карантина это было невыгодно. Поэтому многие клубы не могли себе позволить сохранить процедуру и полностью слили воду", – рассказала она.

При этом регламент открытия бассейнов Минздрав обнародовал только вечером 27 мая, а до этого в фитнес-сообществе не было понимания, каким образом работать.

"Процесс наполнения бассейна – это сложная и длительная технология, которая может занять неделю", – пояснила фитнес-эксперт.

Когда бассейны откроются, то в соответствии с рекомендациями МОЗа плавать смогут не больше 2 человек на дорожке в 25-метровых бассейнах и не больше 4 – в 50-метровых.

"Но в фитнес-клубах не всегда есть даже 25-метровые бассейны, а рекомендации для более коротких дорожек не прописаны", – отметила Токарева.

До карантина, согласно спортивным нормам, разрешалось одновременное пребывание на дорожке 6-8 человек.

Как сообщали Українськi Новини, коронавирус через бассейн не передается.

Кабмин разрешил открытие спортзалов с 1 июня.