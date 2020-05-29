Стрельба в Броварах. Задержанных уже 28 человек, изъято 16 единиц оружия

Полиция задержала 28 участников стрельбы в Броварах и изъяла 6 единиц транспорта и 16 единиц огнестрельного оружия.

Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

"На данный момент уже 28 задержанных, 6 единиц транспорта изъято и 16 единиц огнестрельного оружия", - сказал он.

По его словам, все задержанные на данный момент находятся в изоляторах, в субботу им будет вручено подозрение.

Он также сказал, что правоохранители установили 39 человек, которые, по мнению следствия, причастны к перестрелке.

Их также арестуют.

Как сообщали Українськi Новини, следователи по данному факту начали 3 уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Мэр Броваров, Игорь Сапожко считает, что перестрелка в городе произошла из-за отсутствия диалога между местными органами власти и Киевской областной администрацией. Городские власти неоднократно обращались к КОГА для утверждения нового маршрута с Торгмаш до метро Лесная через Окружную дорогу. Но областная администрация вместо этого создала другой маршрут, который полностью повторяет уже существующий.

Полиция ввела спецоперацию по розыску автомобилей, в которых могут находиться участники стрельбы в Броварах.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что вследствие стрельбы 3 участника конфликта были ранены.

Президент Владимир Зеленский поручил министру внуренних дел Арсену Авакову найти заказчиков конфликта в Броварах.