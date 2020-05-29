В понедельник в Киеве откроется 90% детских садиков

Киев планирует открыть 90% детских садов, в которых ввели новые правила для помещения с 1 июня.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский, передают Українськi Новини.

"Где-то под 90% детских садов будет работать", - сказал он.

Он отметил, что в столице около 600 детсадов.

Также Мондриевский подчеркнул, что некоторые детсады могут не открыться из-за ремонта.

Кроме этого, КГГА намерена 1 июня вечером отчитаться о результатах первого дня работы.

Как сообщали Українські Новини, школьные лагеря в Киеве откроют не раньше июля, а секции - с сентября.

Также детским садам разрешили не открываться, если к приему детей в карантин там не готовы.

Детским садам разрешили не открываться, если к приему детей в карантин там не готовы.

Кабинет Министров разрешил работу метрополитена и детских садов с 25 мая при условии соблюдения критериев адаптивного карантина.

Кроме того, Киевский городской совет заявил о намерении открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха.