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29 мая 2020, пятница, 17:25 55
Общество 2020-05-29T18:45:02+03:00
Українські Новини
В понедельник в Киеве откроется 90% детских садиков

В понедельник в Киеве откроется 90% детских садиков

Ольга Фандорина
Карантин, Детский сад, Детские сады, ослабление карантина, послабление карантина в Киеве
Дети. Школа. Садик. Фото: pexels
Дети. Школа. Садик. Фото: pexels

Киев планирует открыть 90% детских садов, в которых ввели новые правила для помещения с 1 июня.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский, передают Українськi Новини.

"Где-то под 90% детских садов будет работать", - сказал он.

Он отметил, что в столице около 600 детсадов.

Также Мондриевский подчеркнул, что некоторые детсады могут не открыться из-за ремонта.

Кроме этого, КГГА намерена 1 июня вечером отчитаться о результатах первого дня работы.

Как сообщали Українські Новини, школьные лагеря в Киеве откроют не раньше июля, а секции - с сентября.

Также детским садам разрешили не открываться, если к приему детей в карантин там не готовы.

Детским садам разрешили не открываться, если к приему детей в карантин там не готовы.

Кабинет Министров разрешил работу метрополитена и детских садов с 25 мая при условии соблюдения критериев адаптивного карантина.

Кроме того, Киевский городской совет заявил о намерении открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха.

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