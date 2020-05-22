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22 мая 2020, пятница, 18:44 27
Общество 2020-05-22T19:00:02+03:00
Українські Новини
Детским садам разрешили не открываться, если к приему детей в карантин там не готовы

Детским садам разрешили не открываться, если к приему детей в карантин там не готовы

Кира Молчанова
Детский сад, Детские сады, Владимир Зеленский, Офис президента, ослабление карантина
Детский Сад
Детский Сад

С 25 мая в Киеве возобновляют работу детские сады и метро, но некоторые дошкольные учреждения могут не открыться – они не обязаны этого делать, если не готовы к приему и обеспечению безопасности детей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогамтрадиционного совещания под председательством Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения коронавируса, передают Українськi Новини.

"Кабинет Министров позволяет возобновить работу детских садов. Главным условием функционирования дошкольных учебных заведений станет соответствие санитарно-гигиеническим нормам. Это означает, что детсады могут открываться, но не обязаны этого делать, если они не готовы к принятию воспитанников, не имеют достаточно средств защиты, термометров и других необходимых вещей для обеспечения безопасности детей", - сказано в нем.

В ходе совещания Зеленскому доложили о ситуации с подготовкой к внешнему независимому оцениванию (ВНО).

"На ВНО придут все дети. Если помещения будут не готовы, это грозит вспышкой. У нас есть еще месяц, чтобы подготовиться. Мы должны уберечь наших детей. Меры должны быть столь же эффективными, как и карантин, который мы прошли довольно хорошо", - сказал Зеленский.

Чтобы избежать заражений, в помещении во время проведения тестирования смогут одновременно находиться не более 10 человек.

Министерство здравоохранения проинформировало о том, что несмотря на эпидемию коронавируса, вакцинация детей против кори, столбняка и других болезней не прекращалась, но сократилась на 20%, что может привести к вспышкам этих болезней в ближайшем будущем.

"Важно, чтобы вы донесли это до людей. Ведь корь, столбняк, туберкулез - столь же тяжелые болезни, не менее опасные, чем коронавирусная инфекция. Надо объяснить украинцам, что вакцинация важна и сейчас", - сказал Зеленский.

Минздрав призывает родителей не игнорировать прививки.

Кроме того, Минздрав сообщил, что все области нашли возможности для выплаты надбавок к зарплатам врачам, которые непосредственно боролись с COVID-19.

"Национальная служба здоровья завершает подписание договоров по выплатам за апрель. Экстренная медицинская помощь подписала 100% договоров, мобильные бригады врачей - 75%, стационарная медицинская помощь, которая помогает больным COVID-19 - 84%, стационарная медицинская помощь, которая помогает больным ОРВИ - 85%", - говорится в сообщении.

Заключение договоров продолжится на выходных.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров разрешил работу метрополитена и детских садов с 25 мая при условии соблюдения критериев адаптивного карантина.

Кроме того, Киевский городской совет заявил о намерении открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха.

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