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29 травня 2020, пʼятниця, 17:25 6
Суспільство 2020-05-29T22:45:04+03:00
Українські Новини
У понеділок у Києві відкриється 90% дитячих садків

У понеділок у Києві відкриється 90% дитячих садків

Ольга Фандорина
Карантин, Дитячі садки, Дитячий садок, Послаблення карантину
Діти. Школа. Садок. Фото: pexels
Діти. Школа. Садок. Фото: pexels

Київ планує відкрити 90% дитячих садків, в яких ввели нові правила для приміщення з 1 червня.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентин Мондрієвський, передають Українські Новини.

"Десь під 90% дитячих садків буде працювати", - сказав він.

Він зазначив, що в столиці близько 600 дитсадків.

Також Мондрієвський підкреслив, що деякі дитсадки можуть не відкритися з-за ремонту.

Крім цього, КМДА має намір 1 червня ввечері відзвітувати про результати першого дня роботи.

Як повідомляли Українські Новини, шкільні табори у Києві відкриють не раніше липня, а секції - з вересня.

Також дитячим садам дозволили не відкриватися, якщо до прийому дітей в карантин там не готові.

Дитячим садам дозволили не відкриватися, якщо до прийому дітей в карантин там не готові.

Кабінет Міністрів дозволив роботу метрополітену та дитячих садків з 25 травня за умови дотримання критеріїв адаптивного карантину.

Крім того, Київська міська рада заявив про намір відкрити 14 пляжів та 18 зон відпочинку.

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