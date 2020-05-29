У понеділок у Києві відкриється 90% дитячих садків

Київ планує відкрити 90% дитячих садків, в яких ввели нові правила для приміщення з 1 червня.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентин Мондрієвський, передають Українські Новини.

"Десь під 90% дитячих садків буде працювати", - сказав він.

Він зазначив, що в столиці близько 600 дитсадків.

Також Мондрієвський підкреслив, що деякі дитсадки можуть не відкритися з-за ремонту.

Крім цього, КМДА має намір 1 червня ввечері відзвітувати про результати першого дня роботи.

Як повідомляли Українські Новини, шкільні табори у Києві відкриють не раніше липня, а секції - з вересня.

Також дитячим садам дозволили не відкриватися, якщо до прийому дітей в карантин там не готові.

Дитячим садам дозволили не відкриватися, якщо до прийому дітей в карантин там не готові.

Кабінет Міністрів дозволив роботу метрополітену та дитячих садків з 25 травня за умови дотримання критеріїв адаптивного карантину.

Крім того, Київська міська рада заявив про намір відкрити 14 пляжів та 18 зон відпочинку.