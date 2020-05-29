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29 мая 2020, пятница, 13:00 98
Финансы 2020-05-29T13:45:02+03:00
Українські Новини
Гривна выросла в цене. Курс нацвалюты на 1 июня

Гривна выросла в цене. Курс нацвалюты на 1 июня

Елена Новикова
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Курс гривны
Курс гривны

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 1 июня, на 4,15 коп. до 26,8721 UAH/USD, в то время, как после длительного роста доллар обвалился в обменных пунктах киевских банков.

 Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

 В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 29-31 мая, на 9,13 коп. до 26,9136 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023

Также партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

Кроме того, в то время, как на протяжении прошлой недели курс гривны к доллару держался в пределах 26-27 UAH/USD, финансисты прогнозируют, что и в июне курс сохранится на таком уровне.

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