Сегодня на границе с Молдовой открылись еще 6 пунктов пропуска

После того, как возобновили работу 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой, еще 6 пунктов пропуска возобновили работу на украинско-молдавской границе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Сегодня утром возобновилась работа четырех автомобильных и двух железнодорожных пунктов пропуска на границе с Молдовой", - сказано в нем.

В Черновицкой области была возобновлена робота таких пунктов: "Мамалыга-Кривая" (железнодорожный, Новоселицкий район), "Кельменцы-Ларга" (железнодорожный, Кельменецкий район), "Кельменцы-Ларга" (автомобильный, Кельменецкий район), "Сокиряны-Окница" (автомобильный, Сокирянский район).

В Одесской области возобновлена работа пункта "Маяки-Паланка-Удобное" (автомобильный, Белгород-Днестровский район) и "Серпневе1 - Басарабьяская" (автомобильный, Тарутинский район).

Напоминается, что на данный момент в Украине действуют карантинные ограничения относительно возможности въезда на территорию стран иностранных граждан.

Госпогранслужба проинформировала смежные страны о возобновлении работы пунктов пропуска.

Полноценное восстановление пропуска на этих направлениях будет возможным, когда смежные стороны откроют пункты пропуска со своей стороны.

Как сообщали Українськi Новини, 6 мая Кабинет Министров возобновил грузовые перевозки через пункты пропуска "Рава-Русская" и "Скадовский морской торговый порт", а 13 мая открыли пункт пропуска "Шегини".