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29 травня 2020, пʼятниця, 12:43 7
Суспільство 2020-05-29T13:00:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні на кордоні з Молдовою відкрилися ще 6 пунктів пропуску

Сьогодні на кордоні з Молдовою відкрилися ще 6 пунктів пропуску

Елена Новикова
КПП, Держприкордонслужба, Пункти пропуску, Українсько-молдовський кордон
Держприкордонслужба. Фото: прес-служба ДПСУ
Держприкордонслужба. Фото: прес-служба ДПСУ

Після того, як відновили роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з ЄС і Молдовою, ще 6 пунктів пропуску відновили роботу на українсько-молдовському кордоні.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Сьогодні вранці відновилася робота чотирьох автомобільних і два залізничних пунктів пропуску на кордоні з Молдовою", - сказано в ньому.

У Чернівецькій області була відновлена робота таких пунктів: "Мамалига-Крива" (залізничний, Новоселицький район), "Кельменці-Ларга" (залізничний, Кельменецький район), "Кельменці-Ларга" (автомобільний, Кельменецький район), "Сокиряни-Окниця" (автомобільний, Сокирянський район).

В Одеській області відновлено роботу пункту "Маяки-Паланка-Удобне" (автомобільний, Білгород-Дністровський район) та "Серпневе1 - Басараб’яська" (автомобільний, Тарутинський район).

Нагадується, що на даний момент в Україні діють карантинні обмеження щодо можливості в'їзду на територію країн іноземних громадян.

Держприкордонслужба поінформувала суміжні країни про відновлення роботи пунктів пропуску.

Повноцінне відновлення пропуску на цих напрямках буде можливим, коли суміжні сторони відкриють пункти пропуску зі свого боку.

Як повідомляли Українські Новини, 6 травня Кабінет Міністрів відновив вантажні перевезення через пункти пропуску "Рава-Руська" та "Скадовський морський торговельний порт", а 13 травня відкрили пункт пропуску "Шегині".

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль Україна має намір відкрити кордони через 30 днів після відкриття їх європейськими сусідами.

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