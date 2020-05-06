Для грузоперевозок открыли пункт пропуска во Львовской области и морской порт в Скадовске

Кабинет Министров возобновил грузовые перевозки через пункт пропуска Рава-Русская и Скадовский морской торговый порт в то время, как Кабинет Министров закрыл еще 10 пунктов пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Так, для грузоперевозок открыт пункт пропуска Рава-Русская во Львовской области и морской пункт пропуска Скадовский морской торговый порт в Херсонской области.

Как сообщали Українськi Новини, грузоперевозчики вынуждены простаивать в ожидании пересечения границы в антисанитарных условиях, без доступа к надлежащему питанию больше 4 суток со всеми социально-санитарными последствиями.

Кабинет Министров ввел зеркальные меры по отношению к странам, которые устанавливают ограничения для украинских перевозчиков в связи с распространением коронавируса. Украина поддерживает свободное перемещение грузов между странами и не ограничивает осуществление грузовых перевозок в одном направлении.

С 28 марта в Украине запретили пассажирские перевозки через границу для предотвращения распространения коронавируса.