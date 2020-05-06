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06 мая 2020, среда, 16:40 116
Кабмин 2020-05-06T16:45:01+03:00
Українські Новини
Для грузоперевозок открыли пункт пропуска во Львовской области и морской порт в Скадовске

Для грузоперевозок открыли пункт пропуска во Львовской области и морской порт в Скадовске

Ярина Вацяк
Кабмин, пункт пропуска, Рава-Русская, Грузоперевозки, Скадовский морпорт
Рава-Русская. Фото: dpsu.gov.ua
Рава-Русская. Фото: dpsu.gov.ua

Кабинет Министров возобновил грузовые перевозки через пункт пропуска Рава-Русская и Скадовский морской торговый порт в то время, как Кабинет Министров закрыл еще 10 пунктов пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Так, для грузоперевозок открыт пункт пропуска Рава-Русская во Львовской области и морской пункт пропуска Скадовский морской торговый порт в Херсонской области.

Как сообщали Українськi Новини, грузоперевозчики вынуждены простаивать в ожидании пересечения границы в антисанитарных условиях, без доступа к надлежащему питанию больше 4 суток со всеми социально-санитарными последствиями.

Кабинет Министров ввел зеркальные меры по отношению к странам, которые устанавливают ограничения для украинских перевозчиков в связи с распространением коронавируса.  Украина поддерживает свободное перемещение грузов между странами и не ограничивает осуществление грузовых перевозок в одном направлении.

С 28 марта в Украине запретили пассажирские перевозки через границу для предотвращения распространения коронавируса.

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