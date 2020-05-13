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13 мая 2020, среда, 18:17 48
Кабмин 2020-05-13T18:30:02+03:00
Українські Новини
Кабмин открыл пеший пункт пропуска на украино-польской границе в Львовской области

Кабмин открыл пеший пункт пропуска на украино-польской границе в Львовской области

Елена Новикова
МВД, КПП, Граница с Польшей, Шегини, Пеший пункт пропуска
Граница с Польшей. Фото: facebook.com/pivnichniy.kordon
Граница с Польшей. Фото: facebook.com/pivnichniy.kordon

Кабинет Министров открыл пеший пункт пропуска "Шегини" на украино-польской границе в Львовской области, который был закрыт с 15 марта.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Техническое постановление, которое возвращает пункт "Шегини" как пешеходный пункт пропуска для наших иностранных граждан", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Аваков отметил, что данное решение принято в связи с ослаблением карантина.

Как сообщали Українськi Новини, 6 мая Кабинет Министров возобновил грузовые перевозки через пункты пропуска "Рава-Русская" и "Скадовский морской торговый порт".

Ранее сообщалось о том, что в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что выезд украинцев за границу ограничен только самолетами.

Также с 28 марта Украины закрыла границы на въезд и выезд в связи с распространением коронавируса.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль Украина намерена открыть границы через 30 дней после открытия их европейскими соседями.

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