Кабмин открыл пеший пункт пропуска на украино-польской границе в Львовской области

Кабинет Министров открыл пеший пункт пропуска "Шегини" на украино-польской границе в Львовской области, который был закрыт с 15 марта.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Техническое постановление, которое возвращает пункт "Шегини" как пешеходный пункт пропуска для наших иностранных граждан", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Аваков отметил, что данное решение принято в связи с ослаблением карантина.

Как сообщали Українськi Новини, 6 мая Кабинет Министров возобновил грузовые перевозки через пункты пропуска "Рава-Русская" и "Скадовский морской торговый порт".

Ранее сообщалось о том, что в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что выезд украинцев за границу ограничен только самолетами.

Также с 28 марта Украины закрыла границы на въезд и выезд в связи с распространением коронавируса.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль Украина намерена открыть границы через 30 дней после открытия их европейскими соседями.