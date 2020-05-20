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20 мая 2020, среда, 17:01 76
Кабмин 2020-05-20T18:30:03+03:00
Українські Новини
На границе с ЕС и Молдовой откроются 66 пунктов пропуска

На границе с ЕС и Молдовой откроются 66 пунктов пропуска

Елена Новикова
Граница, КПП, открытие границ, Граница с ЕС, Граница с Молдовой
Граница. Фото: dpsu.gov.ua
Граница. Фото: dpsu.gov.ua

Кабинет Министров разрешил работу 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой, которые ранее закрыли из-за распространения коронавируса.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Министерством внутренних дел разработан проект распоряжения. Проектом предусматривается возобновить движение в 66 пунктах пропуска на границах с Евросоюзом и Республикой Молдова", - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По словам министра, полноценное пограничное движение возобновится на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.

В том же время, Аваков отметил, что временно остаются закрытыми пункты пропуска на границе с Россией и Беларуссью.

Как сообщали Українськi Новини, 6 мая Кабинет Министров возобновил грузовые перевозки через пункты пропуска "Рава-Русская" и "Скадовский морской торговый порт", а 13 мая открыли пункт пропуска "Шегини".

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль Украина намерена открыть границы через 30 дней после открытия их европейскими соседями.

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